Kto sa vyhne po Slovensku európskym zbrojovkám?

Aktuálne modernizuje letku bojových strojov sedem európskych krajín. Dovedna sa hrá o zákazky v objeme najmenej 50 miliárd dolárov, prípadne aj viac, čo by bola podobná suma v eurách.

Bývalý slovenský premiér Robert Fico zdôrazňoval európske riešenie, ale nová vláda Petra Pellegriniho si vybrala americké lietadlá. Najnovšie podobne postupovalo Belgicko, ktoré oznámilo, že tiež kúpi stíhačky od výrobcov z USA. „Strategicky to ide proti európskym záujmom,“ posťažoval sa na rozhodnutie bruselskej vlády francúzsky prezident Emmanuel Macron, keď minulý týždeň navštívil Bratislavu.

Je známe, že Slovensko si obstará špičkovejšie americké stroje, ako sú švédske. Drahšie stíhačky F-16V vyhovovali nárokom ministerstva obrany 93 percentami, gripeny 82 percentami. „Nákup zrejme zväčší frustráciu európskych zbrojárskych firiem, ktoré vidia východoeurópske štáty ako najväčších prijímateľov peňazí z EÚ a pritom sa v oblasti obrany obracajú na obchodníkov v USA,“ upozornil nedávno odborný časopis Aviation Week.

Po Slovensku a Belgicku môžu pribudnúť ďalšie európske štáty na zoznam krajín, čo modernizujú svoje vojenské letectvo americkou technikou. Kto sa pridá spomedzi Bulharska, Fínska, Nemecka, Poľska a Švajčiarska?

Sofia je ochotná zaplatiť za osem strojov v prepočte necelú miliardu eur. Výrazne viac zarobí záujemca, ktorý uspeje v Helsinkách. Tamojšia vláda ráta, že kúpi stíhačky za 10 miliárd eur. Ponuky očakáva v budúcom roku, definitívne sa rozhodne do konca roku 2021.

Berlín vyjde modernizácia približne až na 20 miliárd eur. „Ministerka obrany Ursula von Leyenová povedala, že uprednostňuje Eurofighter, ale americké firmy Boeing a Lockheed Martin sa nevzdávajú,“ poznamenala agentúra Reuters.

Na druhej strane sa predpokladá, že takmer určite zbrojovky z USA uspejú vo Varšave. Finančné a ďalšie podrobnosti zatiaľ síce nie sú známe (vie sa iba to, že pôjde o výmenu 30 ruských strojov), ale Poliaci sa zjavne spoliehajú na to, že ak sa dohodnú s nejakým americkým výrobcom, Washington by mal súhlasiť so zriadením trvalej vojenskej základne na ich území, na čom im veľmi záleží.

V januári 2019 očakávajú predloženie ponúk v Berne. Švajčiari vyčlenia na nákup stíhačiek v prepočte takmer 8 miliárd eur. Odhaduje sa, že si obstarajú 30 až 40 kusov.