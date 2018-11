Pád autobusu z mosta v Číne spôsobila hádka pasažierky s vodičom

Polícia v obvode Wan-čou prostredníctvom stanoviska uviedla, že 48-ročná pasažierka požiadala vodiča, aby zastavil, pretože minula svoju zastávku. On to však neurobil, a tak k nemu prišla, vynadala mu a začali sa hádať. Žena neskôr vodiča udrela mobilom do hlavy a on sa ju snažil pravou rukou odbiť. Ona na neho znova zaútočila a on jej chytil ruku, ale následne strhol volant doľava a autobus sa mu vymkol spod kontroly. Na videu z jedného z prítomných áut, ktoré tiež zverejnila polícia, je vidieť autobus ako narazil do iného automobilu, prerazil zábradlie a spadol do rieky. Podľa polície vo Wan-čou žena aj vodič vážne ohrozili verejnú bezpečnosť a porušili zákon.

Záchranári vytiahli vrak autobusu z rieky v stredu v noci. Doteraz našli telá 13 ľudí, dvaja zostávajú nezvestní, píše čínska agentúra Sin-chua.