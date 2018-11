Prokuratúra žiada pre katalánskych politikov za vzburu až 25 rokov

Španielska prokuratúra obžalovala bývalé katalánske vedenie zo vzbury pre snahy o nezávislosť Katalánska. Najvyšší trest - 25 rokov väzenia - žiada prokuratúra pre bývalého katalánskeho vicepremiéra Oriola Junquerasa, tresty od ôsmich mesiacov do 17 rokov väzenia vyžaduje aj pre ďalšie takmer dve desiatky politikov. Informoval denník El País. Táto obžaloba sa netýka regionálneho expremiéra Carlesa Puigdemonta a ďalších katalánskych politikov, ktorí pred španielskou justíciou utiekli do cudziny.

Katalánski politici, z ktorých deväť je vo väzbe, niektorí už viac ako rok, sú obvinení pre protiústavné referendum o nezávislosti Katalánska, ktoré usporiadala tamojšia vláda vlani 1. októbra aj napriek zakazujúcemu verdiktu ústavného súdu, a tiež pre rezolúciu o nezávislosti Katalánska, ktorú prijal vlani 27. októbra regionálny parlament.

Najvyšší trest v tomto súdnom procese, ktorý by mal začať podľa miestnych médií asi v januári, žiada prokuratúra za vzburu a spreneveru peňazí (na usporiadanie referenda) pre Junquerasa, ktorý bol katalánskym vicepremiérom a ministrom hospodárstva od januára 2016 do vlaňajšieho októbra. Vtedy bývalá španielska vláda so súhlasom hornej komory španielskeho parlamentu katalánsku vládu zosadila, rozpustila tamojší parlament a dočasne prevzala priamu správu regiónu. Tá skončila tento rok v júni novou katalánskou vládou, ktorá je tiež zložená zo separatistov.

Druhý najvyšší trest 17 rokov väzenia, rovnako za vzburu, žiada prokuratúra pre bývalú predsedníčku katalánskeho parlamentu Carme Forcadellovú a tiež pre Jordiho Sáncheza a Jordiho Cuixarta, dvoch aktivistov, ktorí sú vo väzbe od polovice vlaňajšieho septembra. Šestnásť rokov väzenia požaduje prokuratúra za vzburu, nie za spreneveru, pre katalánskych exministrov Jordiho Turulla, Raüla Romevu, Joaquima Forna, Dolors Bassaovú a Josepa Rulla. Pre ďalších obžalovaných navrhuje tresty sedem rokov väzenia. Desať mesiacov požaduje pre členov bývalého vedenia katalánskeho parlamentu.

Dnes bolo tiež oznámené, že prokuratúra žiada 11 rokov väzenia za vzburu pre bývalého najvyššieho veliteľa katalánskej polície Josepa Lluísa Trapera.