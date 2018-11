Súd ju oslobodil. Na slobodu stále čaká

Na archívnej snímke z 20. novembra 2010 je kresťanka Ásíja Nórínová, známejšia pod menom Ásijá bíbí vo väzení neďaleko pakistanského mesta Láhaur. Autor: TASR/AP

Verdikt najvyššieho súdu vyvolal demonštrácie radikálnych moslimov po celej krajine. Tí žiadajú, aby Bibiová bola verejne obesená. Matka piatich detí, ktorá chce s rodinou po prepustení odísť z krajiny, tak vlastne nebude môcť žiť slobodne, ale v strachu, že sa ju niekto pokúsi zavraždiť. Radikáli sa vyhrážajú aj trom sudcom, ktorí rozhodli o zvrátení trestu smrti pre Bibiovú.

Už niekoľko dní trvajú v rôznych pakistanských mestách protestné akcie proti verdiktu súdu. Demonštranti zablokovali dôležité dopravné tepny a zapaľovali autá. Vplyvná pakistanská armáda však už varovala, že jej trpezlivosť má svoje hranice.

Väčšinu protestov organizuje islamistická strana Tehríke Labajk. Ďalšie veľké protesty plánovali radikáli na včerajší deň, po tradičných piatkových modlitbách. Na masové protesty vyzval radikálny pakistanský duchovný Háfiz Saíd, ktorého Spojené štáty a India vinia z prípravy teroristických útokov v indickej finančnej metropole Bombaji so 166 obeťami z roku 2008.

Vodca skupiny Tehríke Labajk, ďalší vplyvný radikálny duchovný Chádim Husajn Rizví, medzitým oznámil, že rokovania medzi vládou a jeho zástupcami o osude Bibiovej sa skončili neúspechom. Rizvího vyslanci žiadali, aby úrady znemožnili Bibiovej opustiť krajinu. Pakistanský minister informácií Fauád Čaudhrí túto požiadavku odmietol a dodal, že vláda neprijme nijaký diktát. „Sme pripravení zomrieť, aby sme dali najavo svoju lásku k prorokovi,“ vyhlásil Rizví, ktorý vyzval demonštrantov na neústupčivosť.

Pokračuje tiež právna bitka. Právnik, ktorý vzniesol v roku 2009 proti Bibiovej obvinenie z rúhania, sa vo štvrtok obrátil na najvyšší súd so žiadosťou, aby svoj verdikt zvrátil. To by mohlo prepustenie Bibiovej ďalej zdržať. Podľa agentúry AP síce nie je známy prípad, keď by najvyšší súd zvrátil svoj verdikt, preskúmanie prípadov sa však často ťahá roky.

Úrady nateraz posilnili bezpečnostné opatrenia v oblasti, kde je Bibiová zadržiavaná.

Predstavitelia väznice upozornili, že minulý mesiac zatkli dvoch mužov, ktorí chceli Bibiovú zaškrtiť.

Rodina Bibiovej čakala prepustenie Bibiovej vo štvrtok večer. Z Británie sa z deťmi vrátil Bibiovej manžel, aby po prepustení spoločne odišli z krajiny. V týchto dňoch žijú v utajení. Niektoré štáty ako Francúzsko a Španielsko už rodine ponúkli azyl.