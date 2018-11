Američanov čaká boj o Kongres, Trump zneužíva strach z migrantov

Americkí voliči v utorok rozhodnú, či demokrati ovládnu niektorú z komôr Kongresu Spojených štátov, čím budú môcť republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi skomplikovať zostávajúce dva roky jeho prvého funkčného obdobia. Prieskumy naznačujú, že by demokrati mohli získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, prípadná nízka volebná účasť ale zase zvýhodní republikánov. Trump sa do poslednej chvíle snaží podporovať republikánskych kandidátov a aktivovať svojich priaznivcov kontroverznou témou migrácie.

Američania budú 6. novembra vyberať nielen nové zloženie 435-člennej Snemovne reprezentantov a tretiny stočlenného Senátu, ale aj guvernérov v 36 štátoch a troch teritóriách, starostu Washingtona či nových zástupcov v štátnych zákonodarných zboroch. Voličov v mnohých štátoch čaká aj séria referend, napríklad o legalizácii marihuany či daňových otázkach.

Z pohľadu federálnej politiky je ale kľúčový výber zákonodarcov do Kongresu, lebo práve o Kongres sa Trump opiera. Bez jeho pomoci by bol odkázaný na vyjednávanie s demokratmi a na vládu prostredníctvom exekutívnych nariadení, teda dekrétov. V Snemovni reprezentantov aj v Senáte teraz dominujú republikáni, čo demokratom sťažuje ich opozíciu voči Trumpovej administratíve.

Demokrati sa nadchádzajúce voľby pokúšajú zmeniť na referendum o Trumpovi. Názor na jeho vládu, ktorú sprevádza rad kontroverzných momentov, totiž rozdeľuje americkú verejnosť. Či sa demokratom podarí voliča presvedčiť, že Trumpovu administratívu treba zablokovať, isté nie je. Z prieskumov vyplýva, že pri vyššej volebnej účasti, kedy k urnám prídu aj menej disciplinovaní chudobnejší voliči má Demokratická strana veľkú šancu na ovládnutie Snemovne reprezentantov. Z nižšej účasti naopak budú ťažiť republikáni, ktorí by tak mohli svoju väčšinu v Snemovni udržať. Očakávaná účasť však nahráva demokratom.

V Senáte je však situácia iná. Volebný model portálu RealClearPolitics ukazuje, že republikáni získajú prinajmenšom 50 kresiel a demokrati 44, súboj o zostávajúcich šesť mandátov je potom natoľko tesný, že nie je možné vopred označiť víťaza. Ale ani ovládnutie šiestich spomínaných kresiel demokratmi by zablokovanie republikánov priamo neznamenalo, pretože v prípade vyrovnaného hlasovania rozhoduje viceprezident Mike Pence, ktorý je z titulu svojej funkcie predsedom Senátu. Do hlasovania však môže zasahovať len vtedy, keď je nerozhodný výsledok. Ovládnutie Kongresu demokratmi by nielen zvýšilo opozičný tlak na Trumpa, ale demokratom by poskytlo aj možnosť spustiť voči prezidentovej administratíve vyšetrovanie, upozornila agentúra Reuters. To by mohlo viesť aj k impeachmentu, teda ústavnej žalobe vedúce k Trumpovmu odvolanie.

Niekdajší demokratický viceprezident Spojených štátov Joe Biden, o ktorom sa špekuluje ako o možnom prezidentskom kandidátovi pre voľby v roku 2020, pred pokusom zbaviť Trumpa moci varuje. Biden chce, aby demokrati najprv počkali na výsledok práce zvláštneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý rozpletá kauzu ruského vplyvu na prezidentské voľby a ktorý sa zameral na Trumpov štáb.

Trump, ktorý akúkoľvek spoluprácu s Rusmi dôrazne popiera, sa v posledných dňoch sústredí na problematiku migrácie. Do USA teraz v rámci takzvaných karavan smeruje niekoľko tisíc migrantov zo Strednej Ameriky, ktorí teraz pochodujú Mexikom. Prezident tvrdí, že v karaváne sú aj kriminálnici a že snaha migrantov dostať sa cez americkú hranicu je v podstate inváziou. Americké ministerstvo obrany kvôli migrantom rozhodlo tento týždeň vyslať na hranice 5200 vojakov, na čo Trump reagoval tvrdením, že vojakov by nakoniec v pomedzí mohlo byť rozmiestnených až 15 000.

Trump označuje migrantov, ktorí do krajiny prenikajú nelegálne, za zásadné nebezpečenstvo pre Spojené štáty. Tento týždeň oznámil, že zvažuje vydanie dekrétu, ktorý by zablokoval automatické vydávanie amerického občianstva deťom, ktoré sa narodia cudzincom v USA.