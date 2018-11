Dovoz a vývoz marihuany do a z Kanady sú stále trestné, tvrdí ministerstvo zahraničia

Dovoz a vývoz marihuany do a z Kanady sú napriek legalizácii jej predaja a rekreačného užívania v krajine stále trestným činom. Na svojej stránke na to Slovákov upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Platí to aj v prípade, že človek cestuje z alebo do krajiny, v ktorej je droga legalizovaná, prípadne dekriminalizovaná.