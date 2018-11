Saudský vyšetrovací tím mal v skutočnosti ničiť dôkazy o Chášakdžího vražde

Chášakdžího prípad vyvolal pochybnosti o vôli Rijádu vec skutočne vyšetriť. Saudská Arábia najprv popierala novinárovu smrť a priznala ju až s veľkým oneskorením. Chášakdží bol zabitý pri svojej návšteve saudskoarabského konzulátu v Istanbule 2. októbra.

Podľa doterajšieho vyšetrovania bol uškrtený a jeho telo rozštvrtené. Doteraz sa ale nenašlo a Saudská Arábia v tejto veci mlčí.

Ajbán dnes vyhlásil, že kráľ Salmán nariadil prokurátorovi „prípad vyšetriť podľa platných zákonov a predviesť vinníkov pred súd“.

Turecko umožnilo Saudskej Arábii podieľať sa na vyšetrovaní, avšak Ankara dala niekoľkokrát najavo, že nie je so spôsobom vyšetrovania zo strany Saudskej Arábie spokojná. Dnes sa v tamojšom vládnom denníku Sabah objavili informácie odkazujúce na „dôveryhodné zdroje“, ktoré tvrdia, že tím vyslaný do Turecka zo Saudskej Arábie na vyšetrovanie v skutočnosti ničil dôkazy.

Ide podľa denníka o 11 ľudí, ktorí do Turecka prišli deväť dní po vražde a medzi ktorými boli dvaja odborníci na chémiu a toxikológiu. „Táto skupina neprišla do Istanbulu vniesť svetlo do okolností vraždy, ale zničiť dôkazy o nej,“ napísal Sabah. Menoval dvoch členov tímu, ktorí údajne prichádzali na konzulát denne, kým z Turecka 17. októbra neodišli.

Synovia zabitého novinára Chášakdžího požiadali o vydanie tela

Synovia zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího požiadali úrady svojej krajiny o vydanie otcovho tela, aby ho mohla rodina riadne pochovať. Chášakdží bol zabitý 2. októbra pri návšteve saudskoarabského konzulátu v Istanbule za okolností, ktoré neboli zatiaľ objasnené. Čo sa však s telom novinára stalo, doteraz nikto nepriznal.

Jeho synovia Abdalláh a Saláh v rozhovore s americkou spravodajskou stanicou CNN povedali, že jediné, čo si teraz prajú, je pochovať otca v Medine. „Dúfam, že to, čo sa stalo, pre neho nebolo bolestivé, že to bolo rýchle, že mal pokojnú smrť,“ povedal Abdalláh.

Saláh povedal, že si želá, aby mohol byť otec pochovaný blízko príbuzných. „Hovoril sme o tom so saudským úradmi a dúfam, že sa to (vydanie tela) čoskoro stane,“ povedal v rozhovore. Bratia sa zhodli, že bez tela sa rodina nemôže so zosnulým rozlúčiť a vyrovnať sa so smútkom. „Nie je to normálna situácia, nie je to vôbec normálne smrť. Jediné, čo teraz chceme, je pochovať ho na (cintoríne) Al-Baki v Medine,“ povedal Saláh.

„Chceme zabezpečiť, aby odpočíval v pokoji, stále nemôžu uveriť, že je mŕtvy,“ povedal Saláh s tým, že sa okolo otcovej smrti objavilo veľa „dezinformácií“. Nie je napríklad pravda, že patril medzi stúpencov Moslimského bratstva, povedal. Na otázku, ako by si želal, aby sa na otca spomínalo, odpovedal: „Ako na umierneného človeka, ktorý zdieľal spoločné hodnoty s ostatnými, na človeka, ktorý mal rád svoju krajinu, veril v ňu a v jej možnosti. Nebol disident, veril v monarchiu a v to, že drží krajinu pohromade. Veril tiež v transformáciu, ktorou krajina prechádza.“

Podľa tureckého prokurátora bol Chášakdží uškrtený krátko po vstupe na konzulát, jeho telo bolo následne rozštvrtené. Kde sa nachádza, ale nie je jasné. Jeden z poradcov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana minulý týždeň naznačil, že mohlo byť rozpustené v kyseline.

Chášakdží bol vo svojich článkoch kritický ku kráľovskej rodine Saudov a podľa Turecka k vražde dali príkaz najvyššie kruhy v Rijáde. Saudská Arábia Chášakdžího smrť najprv poprela, s oneskorením ju priznala a jej prokurátor nakoniec povedal, že išlo o vopred naplánovaný čin. Rijád ale popiera, že objednávateľom vraždy bol korunný princ Muhammad bin Salmán, a nechce ani vydať do Turecka na súd 18 ľudí, ktorí boli v súvislosti s vraždou v kráľovstve zatknutí.