Židia odchádzajú z Ukrajiny, antisemitizmus sa stupňuje

Ukrajinskí Židia si prenášajú na vozíkoch batožinu po prílete na letisko v Tel Avive. V minulom roku sa ich natrvalo prisťahovalo do Izraela viac ako 7-tisíc. Snímka je z januára 2018. Autor: SITA/AP

V Kyjeve sa snažia zľahčovať vážny problém tým, že je to súčasť ruskej propagandy. Lenže o zlej situácii hovoria nielen ukrajinskí Židia, ale aj Izrael a tiež USA (viac v texte pod snímkou).

Izraelské ministerstvo pre diaspóru vo výročnej správe napísalo, že vlani sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobil počet prípadov antisemitizmu na Ukrajine. Poznamenalo, že po revolúcii v Kyjeve v roku 2014 sa zdalo, že situácia sa zlepší, ale nestalo sa tak.

„Používanie Židov ako obetných baránkov sa zväčšilo. Je to rozšírený názor, ľudia židovského pôvodu sú považovaní za jednu z príčin ťažkej sociálno-politickej reality v štáte.“ Portál Times of Israel poukázal na to, že štatistika vyzerá znepokojujúco: „Vlani druhý rok po sebe bolo na Ukrajine najviac antisemitských incidentov zo všetkých štátov bývalého Sovietskeho zväzu.“

Vlna emigrácie Židov

Z Ukrajiny odchádza čoraz viac Židov do vlasti ich predkov. Jednak to zjavne vyplýva z obáv tých, čo žijú na východe, a jednak to môže súvisieť s tým, že sa necítia bezpečne ani tam, kde nerinčia zbrane.

Vlani sa natrvalo prisťahovalo do Izraela približne 28 600 Židov z celého sveta. Podľa izraelských údajov až takmer 7 200 z nich priletelo z Ukrajiny. „Z tohto štátu to bol v roku 2017 druhý najvyšší počet židovských imigrantov zo všetkých krajín,“ napísal denník Jerusalem Post.

Keby tento trend pokračoval, prípadne sa zväčšoval, Ukrajine bude hroziť, že o desaťročie možno zostane žiť na jej území len hŕstka cenných mozgov. Dá sa to odhadnúť z ľahkej matematiky. „Ukrajina je domovom pre 56-tisíc až 140-tisíc Židov,“ píše na svojej webovej stránke Svetový židovský kongres.

Škandál v Nemecku

Prejavy antisemitizmu sa vyskytujú na Ukrajine nielen v radoch radikálov. Obludný škandál spôsobil v tomto roku Vasilij Maruščinc. Pôsobil ako diplomat v Nemecku. „Bože, potrestaj Židov.“ „Bi Chazarov, zarež.“ „Židia vyhlásili v roku 1934 vojnu Nemecku.“ Toto písal na sociálnej sieti Maruščinc, ukrajinský konzul v Hamburgu. Rezort diplomacie ho následne musel stiahnuť domov z jeho postu.

Do kotla antisemitizmu prihodila svoj diel aj Naďa Savčenková, ukrajinská pilotka, ktorá bola v ruskom zajatí. Vlani sa v televízii posťažovala, že mnohí z tých, čo riadia, štát, nemajú ukrajinskú krv. Zdôraznila, že treba konať. „Z dvoch percent Židov, čo žijú na Ukrajine, je približne 80 percent Židov pri moci,“ povedala poslankyňa Savčenková.

Podobný prípad sa stal dokonca na vyššom poschodí štátnych štruktúr. V júni tohto roku šokoval hlavný ukrajinský vojenský prokurátor Anatolij Matios. Pripomenul židovského marxistu Alexandra Parvusa, ktorý pomáhal financovať Leninovu revolúciu v cárskom Rusku. Matios povedal, že chcel namočiť Slovanov do krviprelievania na desaťročia. „Vždy je tam Parvus. Chcú to isté urobiť s Ukrajinou,“ povedal generálplukovník Matios pre server The Insider.

Židovskí predstavitelia ho vyzývali, aby rezignoval. Matios však dosiaľ pôsobí vo funkcii. Zo škandálu sa pokrytecky snažil vykrútiť tvrdením, že „len testoval“, aká bude reakcia verejnosti.

Na výber je Európa alebo bahno nacionalizmu

Eduard Dolinskij, výkonný riaditeľ Ukrajinského židovského výboru, si želá, aby sa Ukrajina začlenila do spolku veľkej rodiny európskych štátov. Zdôrazňuje však, že s nárastom antisemitizmu je táto cesta nezlučiteľná. „Nemôžeme tvrdiť, že akceptujeme európske hodnoty, ale súčasne označujeme za hrdinov tých, čo kolaborovali s nacistami. Buď sa staneme osvietenským európskym štátom, alebo spadneme do bahna nacionalizmu,“ citoval ho server Ynetnews.

Dolinskij zároveň prízvukoval, že s antisemitizmom si Ukrajina strieľa do vlastnej nohy. Zašiel až tak ďaleko, že podľa neho štát dokonca niektorými krokmi spochybňuje holokaust, čo môže viesť zvlášť k roztržke s dôležitými krajinami. „Izrael, Nemecko a USA sú teraz ticho kvôli konfliktu s Ruskom, ale nikdy nebudú akceptovať glorifikovanie nacistických kolaborantov,“ varoval Dolinskij.