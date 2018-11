Briti by v novom referende odmietli brexit

Keby sa konalo ďalšie referendum o Európskej únii, Briti by odhlasovali, že v terajšej dvadsaťosmičke zostanú.

Vyplýva to z prieskumu pre stanicu Channel 4, ktorý bol zverejnený v pondelok. Pre zotrvanie v únii by sa vyslovilo 54 percent voličov, proti by bolo 46 percent opýtaných, ukázal prieskum spoločnosti Survation.

Briti sa v doteraz jedinom referende 23. júna 2016 vyslovili pre odchod z Európskej únie. Pre brexit hlasovalo 51,9 percenta voličov, čo bolo približne 17,4 milióna ľudí. Britská premiérka Theresa Mayová už niekoľkokrát odmietla, že by sa o brexitu mohlo hlasovať znovu.

Zástancovia brexitu uvádzajú, že už predchodca Mayovej David Cameron počas kampane pred hlasovaním hovoril, že rozhodnutie bude konečné a nebude sa dať zvrátiť. Preto by premiérka mala pokračovať v riešení odchodu krajiny z Európskej únie. Podľa druhého tábora ale vízie Mayovej o brexite neboli súčasťou vtedajšieho hlasovania v roku 2016 a verejnosť by tak mala dostať ešte jednu možnosť hlasovať teraz, keď už sú známe podmienky odchodu z EÚ.

Spoločnosť Survation pre prieskum vyspovedala cez internet 20 tisíc ľudí. Prieskum sa uskutočnil medzi 20. októbrom a 2. novembrom.

Vystúpenie Británie z EÚ je naplánované na 29. marca 2019. Dohoda o odchode stále nie je dokončená, podľa Mayovej však panuje zhoda na 95 percentách textu. Nedoriešená zostáva najmä otázka režimu na hranici medzi Írskom a britským Severným Írskom.