V Iraku sa na území ovládanom IS našlo 200 masových hrobov

Na území predtým ovládanom radikálmi z hnutia Islamský štát sa v Iraku našlo viac ako 200 hromadných hrobov s pozostatkami tisícov tiel. Uviedla to vo svojej dnes zverejnenej správe Rada OSN pre ľudské práva so sídlom v Ženeve. Medzi mŕtvymi v hroboch sa nachádzajú ženy, deti, aj starší ľudia, presné číslo obetí však OSN doteraz neuviedla.

Pracovníci Rady pre ľudské práva a misie OSN pre Irak (UNAMI) doteraz zdokumentovali existenciu 202 masových hrobov, z toho 95 v provincii Ninive, 37 v provincii Kirkúk, 36 v provincii Saláhaddín a 24 v provincii Anbar. Práve tieto oblasti na severe a západe Iraku v roku 2014 bojovníci z IS ovládli. Podľa inšpektorov ale ešte nemusí ísť o konečné číslo.

Presný počet ľudí pochovaných v týchto hroboch sa zatiaľ určiť nepodarilo – OSN ale vo svojej správe odhaduje, že mŕtvych je v nich asi 6 000 až 12 000. Presnejšie údaje vraj nemožno uviesť preto, že z celkového počtu nájdených hrobov ich bolo do tejto chvíle odkrytých len 28. exhumovaných bolo zatiaľ 1258 tiel. Odborníci však odhadujú, že v najväčšom nájdenom hrobe južne od mesta Mosul je najskôr až niekoľko tisíc zabitých ľudí.

OSN vyzvala iracké úrady, aby pomohli s identifikáciou pozostatkov, ktoré sa môžu stať aj dôkazmi pri vyšetrovaní činov spáchaných IS. Tie by sa podľa medzinárodnej organizácie mali stíhať ako zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

„Masové hroby zdokumentované v našej správe sú dôkazom hroznej straty ľudských životov, hlbokého utrpenia a strašnej krutosti,“ uviedol splnomocnenec OSN v Iraku Ján Kubiš. „V tých hroboch sa nachádzajú pozostatky tých, ktorí boli bez milosti zabití preto, že sa nepodriadili moci, a zvrátenej ideológii IS, vrátane príslušníkov etnických a náboženských menšín. Ich rodiny majú právo vedieť, čo sa ich milovaným prihodilo,“ dodal.

V roku 2014 sa príslušníkom sunnitskej radikálnej skupiny IS podarilo získať kontrolu nad takmer polovicou Sýrie a takmer tretinou Iraku. O tri roky neskôr prišiel IS prakticky o všetky územia, vrátane hlavných bášt – irackého Mosulu a sýrskej Rakky. Bagdad vlani v decembri ohlásil, že Islamský štát bol definitívne porazený. Radikáli IS podľa OSN počas bojov v Iraku zabili 33-tisíc civilistov, ďalších 55-tisíc ľudí bolo zranených.