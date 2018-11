Za Trumpa alebo proti nemu? Amerika volí

Americkí voliči na Manhattane v New Yorku.

Americkí voliči na Manhattane v New Yorku. Autor: Reuters , ANDREW KELLY

Na volebných lístkoch síce Trump nie je, ale hlasovanie je aj takmer o dvoch rokoch práce, ktorú vykonal v Bielom dome. Jeho republikáni teraz ovládajú obe komory Kongresu. Podľa prieskumov verejnej mienky však majú demokrati šancu, aby získali prevahu aspoň v snemovni.

Nezhody a polarizácia

"Pre zachovanie demokracie, ktorá musí prežiť dlho po tom, čo Trump a jeho dvorania odídu, je kľúčové, aby republikáni prišli o väčšinu,“ napísal v komentári pred voľbami v denníku USA Today Tom Nichols, autor knihy Smrť expertízy. Bezpečnostný odborník bol ešte nedávno registrovaný republikán. Podľa neho sa však strana stala hrozbou pre právny štát a ústavné normy.

"Sme svedkami čoraz tvrdšej rétoriky zo strany demokratických politikov, ktorí nenávidia Trumpa, a od tradičných médií,“ vyhlásil, naopak, pre Pravdu Jeffrey Bale z Inštitútu pre medzinárodné vzťahy na Middlebury College vo Vermonte.

Z týchto dvoch vyjadrení vidieť jasnú polarizáciu americkej politickej scény. Je to atmosféra, ktorá sa Trumpovi páči a takmer sústavne ju podporuje. Tesne pred voľbami vytiahol tému, ktorú živil aj v roku 2016 v súvislosti s vtedajším prezidentským súbojom. Na sociálnej sieti Twitter napísal, že policajné zložky budú dávať mimoriadny pozor, aby zabránili nelegálnemu hlasovaniu.

Trump dlhodobo klame o tom, že v roku 2016 prehral voľby s demokratkou Hillary Clintonovou na počet odovzdaných hlasov preto, lebo vraj milióny ľudí volili neoprávnene. Dokonca vytvoril komisiu, ktorá to mala preveriť. Nič zásadné však neobjavila a jej prácu zastavili.

V súvislosti s utorkovými voľbami americké ministerstvo spravodlivosti vyslalo do 19 štátov svojich ľudí, aby monitorovali, či hlasujúci dodržiavajú federálne volebné zákony.

"Americký politický systém je teraz napätý, nechutný, dokonca brutálny. Nevidel som to od 60. rokov, keď prepukli protesty týkajúce sa vietnamskej vojny a rasizmu,“ tvrdí profesor politológie Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity.

Podľa experta to má vplyv na rozhodovanie ľudí. "Mnoho Američanov má obavy z toho, že prezident Trump podnecuje násilie, keď schvaľuje útoky politikov na žurnalistov, násilie svojich stúpencov na mítingoch, či keď vidia jeho slabú reakciu na vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího,“ pripomenul pre Pravdu Schmidt. "Je príliš silné tvrdiť, že máme v Amerike občiansku vojnu. Ale občianske nezhody a polarizácia sú v USA momentálne jednoznačne viditeľné. Jedna vec je bezprecedentná. Prezident Trump nepredstavuje lídra, ktorý by prejavil pochopenie pre iných a snažil sa situáciu upokojiť. Šéf Bieleho domu musí prestať prilievať olej do ohňa. Nesmie prehlbovať delenie spoločnosti a prispievať k napätiu v nej,“ vyhlásil Schmidt.

Odtrhnutý z reťaze?

Iní odborníci však pochybujú, že by sa Trump takto dokázal správať. "Ak si republikáni udržia väčšinu v Kongrese, uvidíme vládcu Oválnej pracovne odtrhnutého z reťaze. Trump bude cítiť, že všetko, čo robil doteraz, bolo správne,“ reaguje profesor politológie Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity. "Trump sa nebude zaoberať žiadnymi obmedzeniami, ktoré sa mu snažili vytýčiť niektorí umiernení republikáni najmä v Senáte. Môžeme očakávať viac etnicko-nacionalistickej agendy a tvrdých protiimigrantských politík, ktorými sa bude obracať na jadro svojich stúpencov. Možno pôjde aj proti populárnym programom sociálnej záchrannej siete. A bezpochyby sa prejaví Trumpovo pohŕdanie základnými princípmi právneho štátu,“ uviedol pre Pravdu Greene.

"V posledných týždňoch sa ukázalo, že republikáni v Kongrese a Trump dokážu spolupracovať hladšie. V prípade, že si udržia snemovňu a Senát, mohlo by to viesť k výraznejšej snahe o presadenie legislatívy v oblastiach, ako sú zdravotná starostlivosť a imigrácia,“ predpokladá expert na americkú politiku Simon Langlois-Bertrand z McGillovej univerzity v Montreale. "Ďalšie otázky sú už komplikovanejšie. Ak však niečo ukázali posledné mesiace, vyzerá to tak, že výrazné stranícke delenie hrá v prospech Trumpovej politickej agendy,“ vyhlásil pre Pravdu Langlois-Bertrand.