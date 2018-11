Madagaskar volí prezidenta, ľudia dúfajú v zlepšenie ekonomiky

Bezmála desať miliónov voličov na Madagaskare dnes môže hlasovať v tunajších prezidentských voľbách, v ktorých sa o priazeň občanov uchádza 36 kandidátov. Víťaz by mal vzísť z trojice bývalých hláv štátu.

Hlavnými vyzývateľmi posledného prezidenta Heryho Rajaonarimampianinu sú jeho predchodcovia Marc Ravalomanana a Andry Rajoelina. Voliči dúfajú, že novozvolený vodca krajinu vyvedie z chronickej chudoby a korupcie, napísala agentúra AP.

Volebné miestnosti sa otvoria o 06:00 miestneho času a hlasovať môžu ľudia do 17:00 (04:00 až 15:00 SEČ). Podľa AP sa predbežné výsledky očakávajú do budúcej stredy, na vyhlásenie konečných výsledkov majú úrady čas do 28. novembra. Ak žiadny z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, rozhodne druhé kolo 19. decembra.

Kampane všetkých 36 kandidátov sprevádzali sľuby o zlepšení hospodárskej situácie, nových pracovných miestach a ukončení korupcie. Víťazstvo niektorej z favorizovaných známych tvárí ale podľa analytikov veľa nádejí na dramatické zmeny neposkytuje.

Agentúra Reuters uvádza, že za úradovania Rajaonarimampianinu sa výkonnosť madagaskarského hospodárstva zlepšila a Medzinárodný menový fond na tento rok predpovedá ostrovnému štátu rast ekonomiky o päť percent. To by bol najlepší výsledok od posledných prezidentských volieb v roku 2013. Podľa čísel Svetovej banky je však Madagaskar stále jednou z najchudobnejších krajín sveta, v ktorej približne tri štvrtiny 25 milionovej populácie žijú v extrémnej chudobe.