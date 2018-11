Voľby podľa Pelosiovej boli o obnove ústavnosti, Trump ich označil za fantastický úspech

V kongresových voľbách v Spojených štátoch nešlo len o demokratov a republikánov, ale predovšetkým o obnovu ústavnosti a vytváranie rovnováhy voči administratíve republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. V prejave k priaznivcom a demokratickým zákonodarcom to vyhlásila líderka terajšej demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová.

Demokrati po utorkových voľbách ovládnu Snemovňu reprezentantov, kontrolu v Senáte republikáni udržali.

Americký prezident Donald Trump na Twitteri označil výkon republikánov vo voľbách za fantastický úspech. „Dnes v noci fantastický úspech. Vďaka všetkým!“ napísal Trump v reakcii na sčítanie hlasov.

Trump už telefonicky zablahoželal aj Pelosiovej k ovládnutiu Snemovne reprezentantov. Oznámil to šéf štábu Pelosiovej Drew Hammill. Dodal, že prezident súhlasí s jej výzvou k nadstraníckej spolupráci.

„Vďaka vám bude zajtrajšok v Amerike úplne novým dňom,“ povedala Pelosiová, ktorá poďakovala voličom a tiež demokratickým kandidátom, ktorých ocenila za ich energiu a úsilie.

Pelosiová, ktorú dav priaznivcov uvítal skandovaním toho, že sa stane predsedníčkou Snemovne reprezentantov, v prejave hovorila o tom, že voliči sa vyslovili za vízie demokratov. Vyhlásila, že vo voľbách išlo o lepšiu budúcnosť pre všetky americké deti. Dodala, že jej strana chce snemovné víťazstvo využiť aj na to, aby odrazila útoky republikánov na sociálne programy a tiež na zdravotnú reformu Trumpovho demokratického predchodcu Baracka Obamu. Demokrati sú podľa Pelosiovej pripravení hľadať kompromis všade tam, kde to bude možné, a trvať na svojom stanovisku, kde to bude nevyhnutné.