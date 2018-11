Kam s ním? Exhumáciu diktátora Franca brzdia jeho vnuci

Pre kabinet premiéra Pedra Sáncheza je požiadavka Francových príbuzných neprijateľná. Socialistom išlo práve o to, aby hrobka exdiktátora prestala byť pútnickým miestom jeho krajne pravicových pohrobkov. Takto by sa však z údolia vzdialeného vyše 50 kilometrov od Madridu presunula do samotného srdca metropoly.

„Je to majstrovský ťah od Francovej rodiny. Je to diabolská situácia,“ povedal pre denník El País Carlos García de Andoain, člen expertnej komisie, ktorá už za predchádzajúcej vlády socialistov pripravovala exhumáciu pozostatkov exdiktátora. „Osobne by som uprednostnil, aby Franco zostal v Údolí padlých, ako by mal spočinúť v Almudene, naproti kráľovskému palácu,“ dodal.

Pozostatky Franca po jeho úmrtí v novembri 1975 spočinuli v monumentálnych kulisách spormi opradeného pamätníka s názvom Údolie padlých. Monument, ktorému dominuje 154 metrov vysoký kríž, dokončili v roku 1959 z iniciatívy vtedajšieho diktátora. Mohutný pamätník tesali do skaly aj tisíce politických väzňov. Predstavou Franca bolo, že keď vedľa seba budú pochovaní frankistickí vojaci aj ich republikánski protivníci, tak sa ľahšie zahoja jazvy krvavej občianskej vojny. Tú pučom proti republikánskej vláde rozpútal v roku 1936 práve Franco a bratovražedné boje si do konečného víťazstva fašistov v roku 1939 vyžiadali životy až pol milióna ľudí.

Socialisti oživili debatu o tom, či by Franco mal spočívať v Údolí padlých, ihneď po tom, čo pri vládnom kormidle v júni nečakane nahradili ľudovcov. „Je to niečo nepredstaviteľné v Nemecku alebo v Taliansku, krajinách, ktoré tiež zažili fašistické diktatúry. A malo by to byť nepredstaviteľné aj v našej vlasti,“ vyhlásil vtedy premiér Sánchez.

Menšinový kabinet v septembri v parlamente presadil novelu zákona o historickej pamäti, ktorá mala odstrániť právne prekážky brániace exhumácii Franca. Vláda však podľa Carlosa Garcíu de Andoain bola naivná, ak rátala s tým, že Francova rodina na znak nesúhlasu s exhumáciou pozostatky odmietne prevziať, a že tie potom v tichosti skončia niekde v spoločnej kostnici.

Namiesto toho si Francovi vnuci vybrali hojne navštevovanú honosnú katedrálu v centre Madridu, kde sa konajú kráľovské ceremónie a kde sa napríklad ženil aj súčasný kráľ Felipe VI. V Almudene má rodina kúpenú hrobku, kde bola vlani pochovaná jediná Francova dcéra Carmen.

Advokát Luis Felipe Utrera-Molina, ktorý zastupuje siedmich Francových vnukov, je presvedčený, že podľa platných zákonov žiadny španielsky alebo európsky súd nemôže v otázke miesta posledného odpočinku ich deda rozhodnúť v neprospech rodiny. „Jedinou alternatívou k premiesteniu do Almudeny je to, že ho ponechajú v Údolí padlých,“ povedal pre El País.

Podľa spomínaného denníka však Sánchezova vláda už pripravuje ďalšiu novelu zákona, ktorá konkrétne zakotví, že telesné pozostatky Franca nemôžu spočinúť na verejnosti prístupnom mieste. Súčasťou návrhu novely je aj ustanovenie, podľa ktorého vlastníci verejne prístupných priestorov majú byť stíhaní, ak umožnia akékoľvek uctievanie Franca, pričom trestom môže byť nielen finančná pokuta, ale aj dočasné či aj trvalé uzavretie týchto objektov. „To znamená, že vláda bude môcť dokonca zavrieť aj kostoly, ak by boli využité na takéto účely,“ dodáva El País.