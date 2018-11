Trumpa čaká ťažký druhý polčas. Snemovňa ho potrápi

Nebola to modrá vlna, ako verili demokrati. Ich tradičná farba však svieti na americkej politickej scéne po nečakanej prehre ich prezidentskej kandidátky Hillary Clintonovej v roku 2016 oveľa jasnejšie. Väčšina demokratov v snemovni znamená, že Trump môže mať pri presadzovaní svojich priorít veľké problémy.

Prezident telefonoval Nancy Pelosiovej, ktorá je súčasnou líderkou demokratickej menšiny v dolnej komore Kongresu. Podľa televízie CNN jej gratuloval k víťazstvu vo voľbách do snemovne. Na druhej strane je takmer isté, že dôjde k ešte väčšej polarizácii americkej spoločnosti. Pokiaľ Trump bude pokračovať v radikálnej rétorike, ktorá neraz zachádza až do rasistických vyhlásení, je pravdepodobné, že zo všetkých svojich neúspechov bude viniť demokratov. A tí nemajú veľa dôvodov mu ustupovať. Nedá sa vylúčiť ani to, že v snemovni rozbehnú proces impeachmentu, teda že sa prezidenta budú snažiť odvolať.

Viac Američanov je unavených z Trumpovho konfrontačného štýlu. Po utorkových voľbách sa šance prezidenta na znovuzvolenie v roku 2020 znížili. Mark Shanahan, expert na americkú politiku z Readingskej univerzity v Británii

"Pochybujem, že by sa jedna či druhá strana teraz snažili o nejaký zmierlivý tón. Po tomto hlasovaní už prechádzame do kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2020. Predpokladám, že ešte pred letom 2019 niektorí demokrati ohlásia svoju kandidatúru. Nebude to práve dobré prostredie pre politickú spoluprácu,“ reagovala pre Pravdu Lori Coxová-Hanová, profesorka politológie z Champanovej univerzity v Kalifornii.

Expert na americkú politiku Simon Langlois-Bertrand z McGillovej univerzity v Montreale si však nemyslí, že demokrati sa pokúsia odvolať prezidenta.

"Je to nepravdepodobné z dvoch dôvodov. Impeachment má na starosti snemovňa, ale potom ide do Senátu,“ upozorňuje Langlois-Bertrand na republikánsku väčšinu v hornej komore Kongresu. "Keby prezidenta dolná komora aj obžalovala, lídri demokratov sú si vedomí toho, že by to neviedlo k jeho odsúdeniu Senátom. Druhým dôvodom je, že impeachment by sa mal týkať len vážnych zločinov. Bez presvedčivých dôkazov, že Trump bol niečoho takého súčasťou, je možné, že by sa na procese nechceli podieľať ani niektorí demokrati,“ uviedol pre Pravdu Langlois-Bertrand.

Donald Trump počas predvolebného mítingu v Clevelande. Autor: Reuters, Carlos Barria

Odborník však nevylučuje ani scenár, ktorým sa môže všetko zmeniť. "Uvidíme, čo niekedy v priebehu budúceho roka prinesú výsledky vyšetrovania Roberta Muellera,“ vysvetľuje Langlois-Bertrand.

Bývalý šéf FBI preveruje, či Trumpova kampaň v roku 2016 nespolupra­covala s Ruskom. Trump tvrdí, že ide len o politický hon na čarodejnice. Muellerov tím však už obvinil viacerých bývalých prezidentových spolupracovníkov. Za posledné dva mesiace vyšetrovanie pokračovalo v tichosti. Je však veľmi pravdepodobné, že po voľbách sa verejnosť dočká ďalších obvinení. "Ak budú dôkazy proti Trumpovi dostatočne presvedčivé, mohlo by sa stať, že sa demokrati rozhodnú pre impeachment. Blížime sa však k prezidentským voľbám v roku 2020, tak to musia zvážiť. Republikáni spustili odvolávanie Billa Clintona a v kongresovom hlasovaní v roku 1998 stratili pozície. Slúži to ako varovanie,“ myslí si Langlois-Bertrand.

"Dosiahli sme fantastický úspech. Ďakujem všetkých,“ napísal po voľbách na sociálnej sieti Twitter Trump. Pochválil sa tiež vyhlásením konzervatívneho autora a umelca Bena Steina, ktorý pripomenul, že za 105 rokov sa iba päťkrát stalo, aby strana úradujúceho prezidenta v polovici jeho mandátu získala kreslá v Senáte. Trumpovi vraj idú kúzla aj z uší.

Pelosiová vyhlásila, že demokrati teraz obnovia fungovanie rozdelenia moci v štáte. "Zajtra bude nový deň pre Ameriku,“ povedala demokratka.

Otázkou však je, ako bude jej strana odporovať Trumpovi. Okrem impeachmentu, legislatívnych a rozpočtových obštrukcií týkajúcich sa napríklad stavby múra proti imigrantom na hranici s Mexikom bude verejnosť určite ostro sledovať, či sa demokrati pokúsia prinútiť Trumpa, aby zverejnil daňové priznania.

Na druhej strane bude mať opozícia v snemovni obmedzené páky na ovplyvnenie Trumpovej zahraničnej politiky, čo je zatiaľ výrazná oblasť, v ktorej vláda Bieleho domu koná. Trump kritizuje spojencov, rozpútal obchodné vojny, vystúpil z dohody o jadrovom programe Iránu či zo zmluvy o boji s klimatickými zmenami a nechce sa podieľať na globálnom riešení problému migrácie.

"Prezident stále môže zrušiť zmluvy, rokovať o bilaterálnych dohodách a výrazne zmeniť zahraničné priority USA. Kongres napríklad nemôže prinútiť Trumpa, aby zaplnil neobsadené diplomatické posty. A nemôže obmedziť prezidenta v jeho rétorike týkajúcej sa cudzích krajín, OSN alebo NATO,“ pripomína spravodajský portál Politico.

"Krátkodobo výsledky volieb Trumpa posilnia. Tam, kde robil kampaň, republikáni vyhrali. Bude to vydávať za osobné víťazstvo. Ale strata snemovne ho bude bolieť viac, ako si vie momentálne predstaviť,“ myslí si Mark Shanahan, expert na americkú politiku z Readingskej univerzity v Británii. "Ak predchádzajúci prezidenti nemali väčšinu v Kongrese, snažili sa hľadať možnosti spolupráce s opozíciou. Trump a jeho poradcovia sú príliš zaťažení ideológiou. Preto to nedokážu. Môžeme sa pripraviť na dva roky boja medzi Bielym domom a snemovňou. Trump sa sústredí len na jednu vec. Robenie triumfálnej kampane. Doteraz mu to fungovalo. Ale nepôjde mu to tak dobre v čase, keď je potrebné nájsť na vládnutie kompromis. Viac Američanov je unavených z Trumpovho konfrontačného štýlu. Po utorkových voľbách sa šance prezidenta na znovuzvolenie v roku 2020 znížili,“ uviedol pre Pravdu Shanahan.