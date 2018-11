Slovenskí europoslanci a členské strany EPP v Helsinkách podporia Webera

Delegáti snemu budú rozhodovať v tajnom hlasovaní o kandidátovi na post volebného lídra EPP vo voľbách do Európskeho parlamentu vo štvrtok doobeda. Víťaz bude známy o 13.00 h miestneho času.

Štefanec, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie EPP v europarlamente, poukázal na to, že voľba volebného lídra pre eurovoľby je kľúčovým bodom kongresu európskych konzervatívnych strán.

„My sme oficiálne vyjadrili podporu Manfredovi Weberovi,“ povedal v mene siedmich delegátov za KDH a dodal, že konsenzus v tomto smere panuje aj v skupine šiestich slovenských europoslancov za EPP, potvrdili aj Eduard Kukan a József Nagy.

„Som rád, že Weber kandiduje. Pozná Slovensko a problémy našich ľudí a vie, ako ich riešiť. Je veľký proeurópan, priateľ Slovenska a strednej Európy a hlavne má jasno v hodnotách,“ povedal Štefanec a spresnil, že ide o hodnoty, ako sú rodina, sloboda a zodpovednosť, čo v dnešnej dobe treba zvýrazniť. Weber je podľa neho človek, ktorý dokáže počúvať ostatných ľudí, dokáže ich spájať a má vízie do budúcnosti.

Štefanec priznal, že očakáva víťazstvo Webera, zároveň však ocenil odhodlanie Alexa Stubba, že išiel do tohto súboja. „Vždy je dobré mať voľbu a aj on je silným kandidátom s jasnou predstavou o budúcnosti a s dôrazom na digitálnu ekonomiku a hospodárske vízie do budúcnosti, čo veľmi potrebujeme,“ opísal situáciu poslanec.

Podľa Kukana výber kandidátov, ktorí by mali EPP víťazne doviezť do eurovolieb, ukázal na serióznosť tejto politickej skupiny. Pripomenul, že Weber začal skôr svoju kampaň a má určitý náskok ako aj výhodu toho, že ho europoslanci poznajú ako aktívneho a zodpovedného lídra a tiež má podporu silnej a početnej delegácie z Nemecka.

„Ale Stubb bol veľmi aktívny, stretol sa so všetkými delegáciami, viedol pravú kampaň. Uvidíme, ako dopadne hlasovanie, ale osobne si myslím, že Weber vyhrá,“ povedal Kukan. Ako však dodal, v oboch prípadoch bude mať EPP toho najkompetentnej­šieho kandidáta, čo je rozhodujúce pred májovými eurovoľbami. Podľa jeho slov ak aj Stubb nevyhrá, opäť potvrdil, že je schopný politik, čo v minulosti dokázal aj ako člen Európskeho parlamentu alebo predseda vlády Fínska. „Zviditeľnil sa a pri obsadzovaní budúcich funkcií v EÚ má lepšie šance získať vysoké postavenie,“ skonštatoval Kukan.

Bugár: Slovensko si nevie predstaviť život mimo EÚ

Slovenskú republiku v Helsinkách zastupuje podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda politickej strany Most-Híd Béla Bugár. Vo svojom vystúpení hovoril o potrebe dosahovania kompromisov vo vnútri tejto celoeurópskej strany.

Bugár zdôraznil, že sa zameral na to, čo považuje EPP za dôležité – pripraviť sa na ďalšie možné výkyvy v EÚ. Vyzdvihol, že Únia prekonala viaceré krízy, napríklad finančnú záchranu Grécka a že sa pasuje s migračnou krízou.

„Je však dôležité hľadať kompromisy a riešenia. Nedá sa nanútiť žiaden spôsob a nie je jedno riešenie pre všetkých,“ opísal situáciu zo svojho pohľadu.

Bugár delegátom snemu pripomenul, že Slovensko si nevie predstaviť život mimo EÚ. „Aj preto som informoval mojich kolegov o tom, že v rámci parlamentu sme zvolali relevantné parlamentné politické strany, že vytvárame takzvané minimum ako vnímame EÚ,“ uviedol. Spresnil, že v praxi to znamená, že každý predseda parlamentnej strany, okrem ĽSNS, podpíše pripravovaný dokument, ktorý sa zameria napríklad aj na to, ako nešíriť poplašné správy a ako sa postaviť proti tomuto fenoménu.

Šéf strany Most-Híd v Helsinkách zdôraznil aj to, že Slovensko trvá na pozícii, že odmietame povinné kvóty pre migrantov, ale zároveň ponúkame iné riešenie ako pomôcť pri riešení migračnej krízy.

Snem prijal rezolúciu vyzývajúcu na plnenie základných hodnôt a slobôd EÚ

Delegáti snemu EPP prijali v stredu poobede viacero deklarácií, aj tie, ktoré odsudzujú ruskú okupáciu území v Gruzínsku či na Ukrajine. Bugár v tejto súvislosti pripomenul, že on sa svojim názorom netají – ani v rámci vládnej koalície -, že ak Rusko anektovalo územie Krymu, nedá sa na to pozerať, že problém nie je.

„Ten problém je a pokiaľ to tak ostane, stále budeme vnímať Rusko ako štát, ktorý porušil medzinárodné práva. Nemôžeme vedieť či v tom bude pokračovať, aj preto sme za sankcie,“ uviedol Bugár a priznal, že v tomto sa Most-Híd líši od niektorých partnerov v koalícii.

Ohľadom volebného súboja medzi fínskym kandidátom Alexom Stubbom a nemeckým favoritom Manfredom Weberom o post volebného lídra EPP pred eurovoľbami, Bugár priznal, že jeho strana, podobne ako KDH, vo štvrtok podporí Webera. Dodal, že oboch kandidátov považuje za dobrú voľbu, a že si nebude jednoduché vybrať.

Na otázku ako vníma rezolúciu prijatú na sneme, vyzývajúcu všetky krajiny EÚ na plnenie hodnôt a slobôd, na ktorých Únia stojí, Bugár odpovedal, že všetky krajiny by mali dodržiavať „písané aj nepísané“ pravidlá EÚ.

Delegáti snemu nepomenovali otvorene, že rezolúcia je zameraná na Maďarsko, hoci sa počas rokovaní hovorilo aj o tom, ako sa v rámci strany vyrovnať s maďarskou vládnucou stranou Fidesz a premiérom Viktorom Orbánom. Predseda EPP Joseph Daul uviedol, že ide o interné veci, ktoré treba riešiť doma, avšak Bugár upozornil, že nie všetko môže zostať „v domácnosti“. Upozornil, že na Facebooku sa šíria vtipy o „diktátorovi Orbánovi“, čo nepovažuje za dobré, ale správne podľa neho nie sú ani snahy o napodobnenie neliberálnej demokracie, o ktorej hovoril maďarský premiér.

„Demokraciu nemôžete odbúrať tak, že si poviete, no dobre, aj v susednom štáte sa to deje. Predseda SNS a NR SR Andrej Danko totiž naznačil, že aj preňho by to bola možná cesta. Ja si to nemyslím,“ upozornil Bugár. Podľa neho by politici mali vedieť strpieť niektoré veci, lebo demokracia je aj o tom, že dostanú „naložené“, či už právom alebo nie, ale nie je správna cesta zapchávať preto ústa médiám. Skonštatoval, že kritika Maďarska a Poľska nepomáha Vyšehradskej štvorke (V4) ako skupine. „Naši susedia si musia uvedomiť, že nemôžu byť na jednej strane v EÚ a využívať jej výhody, a na strane druhej budovať niečo, čo protirečí európskym zvyklostiam,“ odkázal.

Dzurinda vyzval ľudovcov, aby nevkĺzli do politických pascí

Bývalý slovenský premiér a súčasný predseda Centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdie Mikuláš Dzurinda bol v stredu jedným z rečníkov na sneme Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Helsinkách. K delegátom snemu prehovoril z pozície šéfa think-tanku tejto celoeurópskej strany.

Zdôraznil, že vo svojom vystúpení sa pokúsil upozorniť na politický vývoj Európy. Aj na to, že ľudia vnímajú fakt, že niektoré politické strany zanikajú a rodia sa strany, ktoré sú pomerne ťažko čitateľné, majú však revolučné myšlienky a veľké sľuby, ale sú tu aj strany, ktoré sa radikalizujú alebo prepadajú nacionalizmu.

„Podstatou môjho vystúpenia bol apel na EPP, aby sa nenechala zlákať ani do jednej z týchto pascí, ani do jedného ani do druhého extrému. Aby sme si zachovali to, čo je pre EPP najcennejšie – našu autenticitu,“ uviedol Dzurinda.

Spresnil, že EPP musí byť politickou stranou, ktorá vie hľadať kompromisy medzi relevantnými hráčmi, v prvom rade však musí byť verná svojim hodnotám. Ak sa to podarí, tak sa to odzrkadlí nielen na dôvere voličov, ale aj na schopnosti strany udržať si možnosť reagovať na tie najväčšie výzvy, ktorým dnes čelí svet.

„Ponúkol som aj základné východiská v tom slova zmysle, že ak sa budeme držať hodnôt ako sloboda, subsidiarita a patriotizmus, ktorý je protiváhou nacionalizmu, tak uspejeme,“ dodal expremiér.

Dodal, že tak ako všetky politické strany, aj ľudovci čelia svojim vnútorným krízam a problémom, ale za silnú stránku rodiny EPP označil skutočnosť, že sa našli dvaja silní kandidáti na volebných lídrov pre eurovoľby.

„Zdá sa mi, že žiadna iná strana v Európe nepostavila schopnejších kandidátov a ani iná frakcia na európskej politickej scéne nie je schopná pripraviť takú férovú súťaž, aká prebieha v našej strane,“ opísal situáciu. „Či už vyhrá Weber alebo Stubb ponúkneme Európe vynikajúceho kandidáta,“ skonštatoval a ocenil, že proces prihlasovania kandidátov bol férový, absolútne otvorený a hocikto z politikov tejto skupiny mohol využiť ponúkanú možnosť.