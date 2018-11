Pochod vo Varšave namiesto nacionalistov usporiada vláda

Poľský prezident Andrzej Duda a premiér Mateusz Morawiecki, ktorí sa stretli po rozhodnutí varšavskej primátorky zakázať nedeľňajší pochod nacionalistov v hlavnom meste, sa dohodli, že pochod ku štátnemu sviatku usporiada vláda. Oznámila to podľa televízie TVN 24 prezidentská kancelária. V nedeľu 11. novembra bude Poľsko oslavovať 100. výročie opätovného získania nezávislosti - a v pondelok 12. novembra budú mať Poliaci ďalší deň voľna, ako vyplýva z narýchlo prijatého zákona, podpísaného prezidentom Dudom.

„Bude usporiadaný spoločný bielo-červený pochod, ktorý bude mať charakter štátnej slávnosti,“ povedal prezidentov hovorca Blažej Spychalski. Patronát nad akciou preberá prezident, organizáciu pochodu má na starosti vláda. Hovorca súčasne upozornil, že kvôli tomu, že pôjde o štátne oslavy, sa nebudú môcť konať žiadne iné pochody, ktoré by prípadne prechádzali po rovnakej trase. Vyzval tiež všetkých Poliakov, aby sa pridali k pochodu a predviedli, že „sme jeden bielo-červený tím“, dodal s odkazom na poľské národné farby.

Server Onet.pl označil toto rozhodnutie za bleskový protiťah vedenia krajiny na rozhodnutie opozičnej varšavskej primátorky Hanny Gronkiewiczovej-Waltzovej zakázať pochod radikálnych nacionalistov. „Zakázala som pochod nezávislosti. Prijala som toto rozhodnutie, ktoré som osobne podpísala. Varšava si už dosť vytrpela pre agresívny nacionalizmus,“ vyhlásila Gronkiewiczová-Waltzová a v narážke na vyčíňanie nacionalistov v predchádzajúcich rokoch dodala, že oslavy storočnice nezávislosti „takto vyzerať nemajú “.

„Máme zodpovednosť voči obyvateľom, našou povinnosťou je zabezpečiť bezpečnosť,“ zdôraznila s pripomienkou aktuálneho nedostatku policajných síl: rastúci počet najmä radových policajtov momentálne protestuje proti nízkym platom odchodom na nemocenskú, a tak policajný veliteľ už bol nútený sľúbiť prémiu 1 000 zlotých (asi 230 eur) tým strážcom zákona, ktorí sú chopí služby počas nedeľných osláv.

Počas minuloročného pochodu nacionalistov, na ktorom sa podľa polície zúčastnilo 60 000 ľudí, sa objavili kontroverzné transparenty typu „Európa len pre bielych“ či „Všetci rôzni, všetci bieli“ a zneli heslá typu „Sieg Heil“, „Biela sila“ alebo „Židia von z Poľska “.

Varšavská prokuratúra kvôli tomu stále vedie vyšetrovanie pre podozrenie z propagácie fašizmu a vyvolávania rasovej, etnickej alebo náboženskej nenávisti. Polícia zadržala 45 aktivistov, ktorí organizovali protidemonštrácie a blokovali pochod nacionalistov. Opozičné médiá to interpretujú ako dôkaz, že vláda ochraňuje krajnú pravicu pred postihom.

Prezident Duda teraz tiež podpísal zákon, ktorý narýchlo schválili zákonodarcovia, aby Poliaci mohli mať v pondelok 12. novembra deň voľna mimoriadne navyše. „Súhlasím, že je to na poslednú chvíľu a že poškodíme podnikateľov. Ale zvečníme najväčší sviatok našich dejín a to vyžaduje, aby sme tiež niečo obetovali. Nabudúce budeme oslavovať o 100 rokov. Deti si zapamätajú na celý život, že na sviatok nezávislosti mali dva dni voľno,“ objasnil počínanie vládneho tábora senátor Czeslaw Ryszka. Podľa denníka Gazeta Wyborcza to znamená okrem iného, ​​že v pondelok budú mať zatvorené aj obchodné centrá, ordinácie – s výnimkou súkromných – či súdy, hoci mali naplánované rokovania.