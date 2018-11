Šéf českej diplomacie: V4 nebude koordinovať postoj k migračnému paktu OSN

Česká republika a Poľsko nevidia dôvod na to, aby krajiny V4 vzájomne koordinovali svoj postoj ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Uviedli to šéfovia diplomacií ČR a Poľska Tomáš Petříček a Jacek Czaputowicz po štvrtkovom rokovaní vo Varšave, informoval Český rozhlas.

Poľsko, Česko a tiež Maďarsko sa k uvedenému nezáväznému paktu stavajú odmietavo, na Slovensku sa o tomto dokumente diskutuje. Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák zdôrazňuje, že ide o politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a že formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu.

Poľský minister zahraničných vecí Czaputowicz po štvtkovom rokovaní so svojím českým kolegom uviedol, že krajiny V4 by mali naopak spoločne koordinovať svoj postoj v otázke nového rozpočtu EÚ. Mohli by tak lepšie brániť svoje spoločné záujmy, najmä v otázkach kohéznej a poľnohospodárskej politiky.

„Považujeme za mimoriadne dôležité, aby tento formát (V4) preukazoval vzájomnú solidaritu a prijať spoločnú pozíciu, pretože len ak budeme hovoriť jedným hlasom, budeme v rámci dôveryhodní a vypočutí,“ citovala Czaputowiczove slová agentúra PAP.

Podľa Petříčka by mala V4 zaujať v EÚ proaktívny a konštruktívny postoj, ponúknuť praktické a pozitívne riešenia a pokúsiť sa redukovať deliace čiary v rámci Únie.