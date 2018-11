Kremeľ vraj vymení polovicu členov v Putinovej rade pre ľudské práva

Kremeľ vykoná personálne zmeny v rade pre ľudské práva, ktorá existuje pri úrade ruského prezidenta Vladimira Putina. Vymeniť by mohol až polovicu členov, napísal dnes ruský denník Vedomosti s odvolaním sa na zdroj z prezidentského úradu. Opatrenie sa môže dotknúť málo aktívnych členov, ale aj tých, ktorí viedli spory s vplyvnými vládnymi činiteľmi.

„Úrad prezidenta v súčasnosti rokuje o nových kandidátoch, ktorých zoznam by mal byť hotový v decembri, následne bude odovzdaný prezidentovi,“ uviedol zdroj denníku. Noví členovia by sa mali zúčastniť tradičného stretnutia rady s prezidentom, ktoré sa zvyčajne koná na konci roka. Do novej zostavy sa podľa jej šéfa Michaila Fedotova môžu dostať verejne známe osobnosti, spisovatelia alebo novinári.

Niektorí členovia rady v minulosti viedli spory s ruskými vládnymi činiteľmi. Napríklad šéf mimovládnej organizácie Výbor proti mučeniu Igor Kaljapin, ktorý sa aktívne zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv na Kaukaze, sa dostal do konfliktu s čečenským vodcom Ramzanom Kadyrovom. Na Kaljapina na návšteve autonómneho Čečenska hádzali vajcia a Kadyrov sa potom odmietal zúčastňovať na zasadnutiach rady v Groznom. Čečenskú pobočku Výboru proti mučeniu navyše neznámi páchatelia podpálili.

Sám Kaljapin už uviedol, že je len malá pravdepodobnosť, že sa do novej zostavy prezidentskej rady dostane. „Predpokladám, že existujú ľudia, ktorí sú nespokojní s mojou činnosťou a zároveň sú dostatočne vplyvní. Keď som hovoril o Kadyrovovi, nikto ma nikdy neprerušoval, ale označenie ‚člen rady‘ zrejme odstránia, aby sa vajcia hádzali ľahšie,“ uviedol aktivista.

V súčasnosti sú členmi prezidentskej rady pre ľudské práva ako stúpenci, tak aj kritici kremeľskej vlády. Od ostatných konzultačných inštitúcií sa tak podľa expertov odlišuje tým, že sa na jej činnosti môžu podieľať tiež aktivisti, ktorí Kremeľ otvorene kritizujú a zároveň sú uznávanými osobnosťami v oblasti ľudských práv.

Podľa politológa Alexeja Makarina sa rada môže uberať dvoma smermi: zostať platformou, ktorá upozorňuje na aktuálny problém, alebo sa stať orgánom, v ktorom nie je možné vyjadriť protichodný názor.

"Nemôžeme povedať, že rada dosahuje veľké úspechy, ale môže aspoň upozorniť na hrubé porušenia a poukázať na to, že existuje aj iný spôsob rokovania. Ak tomu tak bude aj naďalej, znamená to, že vláda ešte stále potrebuje alternatívne stanovisko a do určitej miery je schopná ho prijať, "dodal Makarin.