Trump podpísal nariadenie, ktoré obmedzí získavanie azylu

„V našej krajine potrebujeme ľudí, ktorí sem prišli legálne. Tí musia mať prednosť,“ povedal Trump potom, čo oznámil, že azylové nariadenie podpísal. Médiá očakávajú, že nový výnos bude pravdepodobne spochybnený na súde.

Agentúra AP uviedla, že cieľom opatrenia je prinútiť migrantov, aby do USA vstupovali výhradne cez hraničné priechody a nie cez zelenú hranicu.

Trump dlhodobo tvrdi, že azylová politika Spojených štátov každý rok do USA priláka tisíce migrantov z Latinskej Ameriky.

Karavána migrantov bude z mexickej metropoly pokračovať do USA

Tisíce utečencov z karavány, ktorí putujú zo stredoamerických krajín za lepším životom do USA, sa rozhodli, že dnes opustia mexickú metropolu a budú pokračovať v ceste k americkým hraniciam. S odkazom na organizátorov pochodu to uviedla agentúra AP. Migranti si podľa nej zvolili dlhšiu, ale pravdepodobne bezpečnejšiu trasu mieriacu do mesta Tijuana, ktoré leží pri hranici s americkým štátom Kalifornia. Pri hraniciach ale utečencov čaká americká armáda, s pomocou ktorej ich sľúbil americký prezident Donald Trump zastaviť a nepustiť do USA.

V športovom areáli v hlavnom meste Mexika sa počas posledných dní zhromaždilo viac ako 4800 migrantov, z ktorých 85 percent tvoria Hondurasania. Okrem nich sú v skupine aj ľudia z Guatemaly či Nikaraguy, ktorí utekajú pred chudobou a kriminalitou vo svojej vlasti.

Migranti v tábore v mexickej metropole odpočívali, niektorým bola poskytnutá zdravotnícka pomoc. Vo štvrtok večer miestneho času sa mali na spoločnej schôdzi rozhodnúť, či zostanú v Mexiku, alebo či sa vydajú k hraniciam USA. Podľa agentúry AP dospeli k názoru, že budú v ceste pokračovať.

Ešte predtým sa zástupcovia utečencov stretli s predstaviteľmi miestneho úradu OSN a žiadali o autobusy, ktoré by ich dopravili k americko-mexickej hranici. Koordinátor pochodu Milton Benítez agentúre AP povedal, že činitelia OSN im ponúkli zabezpečiť autobusy pre ženy a deti, organizátori pochodu ale chceli dopravu pre všetkých. Vyjadrenie OSN sa agentúre AP nepodarilo získať.

Zástupcovia migrantov vyslovili nádej, že autobusy budú dnes pristavené. Sú ale rozhodnutí, že budú v púti pokračovať aj pešo, ak autobusy nedostanú.

K najbližšiemu hraničnému prechodu na hranici Mexika s americkým štátom Texas to majú migranti z mexickej metropoly asi 1200 kilometrov. Predchádzajúce podobné karavany migrantov ale mierili k hraničnému prechodu v Kalifornii, aby sa vyhli oblastiam na východe Mexika, ktoré ovládajú drogové kartely. Do Kalifornie to ale je v porovnaní s Texasom z mexickej metropoly dvakrát tak ďaleko.

Karavány migrantov zo Strednej Ameriky k hraniciam USA sa organizujú už niekoľko rokov, súčasná situácia je ale podľa mexických úradov bezprecedentná. Až do tohto roku tiež nepriťahovali tieto karavány príliš veľký záujem médií, kým proti nim nezačal tento rok na jar ostro protestovať prezident Donald Trump. Ten ich označuje za bezpečnostnú hrozbu.

Asi 3000 ľudí z terajšej karavány už na hraniciach Mexika prijalo ponuku tamojšej vlády získať ročné humanitárne vízum, s ktorým môžu v krajine pracovať, kým sa nevybaví ich žiadosť o utečenecký štatút.

Do metropoly Mexika ale mieria ďalšie skupiny stredoamerických utečencov, ktoré zahŕňajú niekoľko tisíc ľudí a ktoré vyrazili z Guatemaly a Salvádoru počas druhej polovice októbra.