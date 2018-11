Zadržali plukovníka, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko

Podľa rovnakého zdroja muža detailne vypočujú. Prokuratúra môže následne požiadať o uvalenie vyšetrovacej väzby na jeho osobu, napríklad pre nebezpečenstvo pokračovania trestnej činnosti či riziko úteku podozrivého.

Z informácií, ktoré prinieslo internetové vydanie denníka Kleine Zeitung, by sa o uvalení vyšetrovacej väzby na plukovníka v.v. malo rozhodnúť v pondelok, najneskôr v utorok.

Podľa rovnakého zdroja mal zadržaný vykonávať špionáž pre Rusko 28 rokov. Od roku 1990 pôsobil na rakúskom ministerstve obrany, najskôr v relatívne nevýznamnom oddelení, v ostatných piatich rokoch pre odchodom do výslužby však na oddelení pre štrukturálne plánovanie. Navyše bol ešte skôr súčasťou mierovej misie OSN na Golanských výšinách i na Cypre. Ako vyplýva z informácií víkendového vydania denníka Salzburger Nachrichten, plukovaník navštevoval aj kurzy Severoatlantickej aliancie (NATO) a informácie z nich mal odovzdávať ruskej strane.

V prípade, že by muža obžalovali podľa vojenského trestného zákonníka, môže mu hroziť v prípade potvrdenia viny súdom trest až desiatich rokov väzenia. O podozreniach voči plukovníkovi v.v. informovali v piatok rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, ktorý špionáž vo všeobecnosti, ale aj špionáž Ruska na starom kontinente označil za neprijateľnú, či šéf rezortu obrany alpskej republiky Mario Kunasek.

Informácia prišla z Nemecka

Podozrivý mal začať so špionážnymi aktivitami podľa kancelárových slov v 90. rokoch minulého storočia a pokračovať v nej až do súčasnosti. Podľa rakúskeho ministra obrany je medzičasom zadržaný muž päť rokov na dôchodku. Kauza vyšla najavo pred niekoľkými týždňami, a to na základe tajnej služby inej európskej krajiny, dodal. Podľa rakúskych médií prišla zásadná informácia do Viedne od kolegov z Nemecka.

Rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová predvolala v tejto veci ruského diplomata, ktorý v súčasnosti vedie veľvyslanectvo vo Viedni, a zrušila na december naplánovanú návštevu Ruskej federácie. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si po vyjadreniach rakúskych politikov predvolalo rakúskeho veľvyslanca v Moskve Johannesa Eignera.

Moskva považuje obvinenia za neprijateľné

Moskva v sobotu uviedla, že „nepodložené obvinenia“ Rakúska ohľadom špionážneho škandálu sú neprijateľné. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov zopakoval nespokojnosť ruskej strany so spôsobom, akým Rakúsko prezentovalo svoje postoje na verejnosti. Dodal, že postup Viedne pri verejnom vznesení „nepodložených obvinení“ sa nedá akceptovať. „Akékoľvek vzájomné obavy by sa mali prediskutovať prostredníctvom zavedených komunikačných kanálov a mali by byť založené na faktoch,“ uviedol Lavrov.

Rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová odmietla v telefonáte s ruským rezortným partnerom v sobotu jeho zmienky o akejsi megafónovej diplomacii. „Postup rakúskej spolkovej vlády sa opiera o jasné fakty,“ uvádza sa v jej stanovisku, ktoré poskytla tlačovej agentúre APA. „Ide o trestnoprávne relevantné konanie, ktoré si vyžiadalo zapojenie orgánov činných v trestnom konaní a neodkladnú informáciu verejnosti, zdôraznila Kneisslová v sobotňajšom telefonáte s Lavrovom. "Tento špionážny prípad predstavuje neprijateľné zasahovanie do vnútorných záležitostí,“ zdôraznila. „Očakávame plnú spoluprácu ruskej strany pri objasnení kauzy,“ dodala.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu informovalo, že rakúska ministerka zahraničných vecí vyzvala svojho ruského rezortného kolegu, aby situáciu vysvetlil. „Vyjadrila nádej, že tieto kroky neovplyvnia ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce,“ hovorí sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.

Viaceré rakúske médiá prinášajú podrobné informácie o údajných aktivitách podozrivého, ktorý mal ruskej vojenskej spravodajskej službe odovzdávať napríklad aj informácie o migračnej kríze, o rakúskych vojenských lietadlách a delostreleckých systémoch a podobne. Ruského agenta, známeho ako Jurij, kontaktoval údajne každé dva týždne a odovzdával mu tajné dokumenty.