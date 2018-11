Pakistanská kresťanka prepustená z väzenia chce údajne odísť do Nemecka

Pakistanská kresťanka Ásija Nórínová, ktorej zbavenie viny vyvolalo v krajine protesty radikálnych islamistov, údajne povedala, že by rada odišla do Nemecka. Uviedol to jej právnik, ktorého citoval nemecký nedeľník Bild am Sonntag. Informovala o tom agentúra DPA.

Ásija Nórínová strávila osem rokov v cele smrti za bohorúhačstvo. Rozsudok nad ňou zvrátil pakistanský najvyšší súd minulý týždeň v stredu, ale zostala vo väzení, pretože vláda vyjednávala s radikálnymi moslimami, ktorí blokovali veľké mestá a požadovali jej okamžitú popravu. Medzitým pribúdajú výzvy, aby 47-ročnej Pakistanke, známejšej pod menom Ásijá bíbí, ponúkli azyl.

Ásija by „bola šťastná, keby mohla so svojou rodinou odísť do Nemecka“, povedal právnik Sajf al-Mulúk. Sajf al-Mulúk, ktorý ušiel 3. novembra do Holandska, keďže sa mu v Pakistane vyhrážali smrťou, zároveň varoval, že čas dostať Nórínovú do bezpečia sa kráti.

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pre Bild am Sonntag uviedlo, že prípad konzultuje s pakistanskými predstaviteľmi. Niekoľko európskych krajín vrátane Nemecka je otvorených prijatiu Nórínovej i jej rodiny v prípade, ak by bola ochotná a schopná Pakistan opustiť, povedal hovorca ministerstva. Manžel Pakistanky, Ášik Masíh, požiadal o pomoc taliansku vládu v Ríme.

Rozsudok nad Ásijou bíbí sa týkal incidentu z roku 2009, keď ju pri práci na poli požiadali, aby doniesla nádobu s vodou. Moslimské robotníčky na poli namietali proti tomu, aby sa ako nemoslimka dotkla nádoby, a následne údajne prepukla bitka.

Miestny imám potom tvrdil, že Ásijá urazila proroka Mohameda. Bíbí neustále tieto obvinenia popierala a proti jej trestnému stíhaniu sa postavili medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv, politici aj náboženskí predstavitelia.