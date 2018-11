Summit Kóreí priniesol ovocie - do KĽDR mieria mandarínky

Prepravné lietadlo juhokórejskej armády začalo v nedeľu s prevozom mandarínok do Severnej Kórey (KĽDR). Ide o prvú várku z daru 200 ton tohto ovocia, ktoré budú letecky prevážať z juhokórejského ostrova Čedžu. Informoval o tom Modrý dom, sídlo juhokórejského prezidenta.

Dar dostala Severná Kórea po tom, ako Severokórejčania dali juhokórejskému prezidentovi Mun če-inovi dve tony drahej huby nazývanej aj čírovka matsutake (tricholoma matsutake), a to po Munovom historickom summite s vodcom KĽDR Kim Čong-unom v septembri v Pchjongjangu.

Severná Kórea pokračovala v jadrovom a raketovom programe aj napriek sankciám OSN a juhokórejskí predstavitelia minulý týždeň uviedli, že po sťažnosti opozičného zákonodarcu testovali tieto huby na radiáciu.

Mandarínky z ostrova Čedžu boli zabalené do 20 000 škatúľ a do Pchjongjangu ich prevezú štyri vojenské transportné lietadlá C-130 počas viacerých letov v nedeľu a v pondelok, dodal Modrý dom. S prvou zásielkou mandarínok odleteli do severokórejskej metropoly niekoľkí vplyvní juhokórejskí predstavitelia, vrátane námestníka ministra pre zjednotenie a prezidentovho tajomníka pre politiku zjednotenia, napísala tlačová agentúra Reuters.

Severokórejský vodca Kim stále čelí medzinárodnému tlaku za svoj zbrojný program. Kim sa na historickom júnovom summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zaviazal, že bude pracovať na denuklearizácii (jadrovom odzbrojení) svojej krajiny, ale kroky Pchjongjangu nespĺňajú požiadavky USA, aby podnikal nezvratné opatrenia ohľadne likvidácie svojho arzenálu, vrátane úplného zatvorenia jadrových zariadení. Preto sú teraz snahy oboch Kóreí obmedzené medzinárodnými a jednostrannými sankciami, ktoré zakazujú mnohé formy ekonomickej spolupráce so Severnou Kóreou.

Južná a Severná Kórea zatiaľ uskutočňujú mnoho medzikórejských projektov, ktorých cieľom je znížiť napätie – ide napríklad o spoločné športové a kultúrne podujatia, zatvárenie niektorých strážnych postov popri spoločnej hranici a pravidelné rokovania na vysokej úrovni, pripomenula agentúra Reuters.