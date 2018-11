Macron otvoril Parížske mierové fórum

Macron dodal, že stretnutie 84 svetových lídrov na oslavách prímeria je historickým momentom, informovala tlačová agentúra AP. V otváracej reči francúzsky prezident povedal: „Pre budúcnosť je dôležité, ako bude tento obraz interpretovaný – ako symbol trvalého mieru medzi národmi alebo ako scéna poslednej chvíle jednoty predtým, ako bude svet pohltený novým neporiadkom. Závisí to iba od nás samých.“ Parížske mierové fórum si kladie za cieľ podporiť konkrétne kroky smerom k mieru a malo by sa opakovať každý rok, dodal Macron.

Macron predpoludním viedol emocionálnu ceremóniu na počesť miliónov vojakov padlých v prvej svetovej vojne.„Poučením z prvej svetovej vojny nemôže byť zatrpknutosť medzi ľuďmi, ale ani zabudnutie na minulosť. Je našou hlboko zakorenenou povinnosťou myslieť na budúcnosť a hovoriť o tom, čo je podstatné,“ vyhlásil Macron.

Merkelová: Nesmieme akceptovať ozbrojené konflikty

Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová netajila pri vystúpení na Parížskom mierovom fóre obavy o budúcnosť Európskej únie, znepokojenie z opätovne možného rozšírenia zmýšľania s „klapkami na očiach“, ba dokonca spochybnenia samotného európskeho mierového projektu. Podľa jej názoru jestvuje opäť pripravenosť presadzovať vlastné záujmy násilím.

„Prvá svetová vojna nám ukázala, do akej skazy nás môže priviesť izolacionizmus,“ konštatovala podľa tlačovej agentúry APA nemecká kancelárka. Súčasne priznala, že na uzatváranie kompromisov je potrebná odvaha vysvetľovať ich vlastným občanom. Avšak platí, že „nekompromisnosť je bezpečnou cestou k nepokoju“, varovala Angela Merkelová.

„Mier, ktorý vnímame sčasti veľmi ako samozrejmosť, to je čosi úplne iné ako samozrejmosť,“ zdôraznila kancelárka kritizujúc tak súčasné pomery na medzinárodnej politickej scéne. Fakt, že sa aktuálne nachádza 68 miliónov ľudí na úteku, by mal zarážať, povedala a pripomenula situáciu v Sýrii a Jemene. Súčasne poukázala na to, že paralelne s podujatiami v Paríži sa v Jemene odohráva najväčšia humanitárna katastrofa. Svet musí konať, aby sa tu dospelo k prímeriu a zaisteniu humanitárnej pomoci, vyplynulo z Merkelovej slov.

„Nesmieme akceptovať ozbrojené konflikty, nesmieme odpísať žiadny štát, žiadne náboženstvo, žiadnu komunitu občanov a žiadneho jednotlivca,“ vyzvala hostka z Berlína a vyslovila sa za zachovanie Organizácie Spojených národov napriek všetkým jej nedostatkom. „Zničiť možno medzinárodné organizácie rýchlo, opäť ich vybudovať je neuveriteľné ťažké,“ podčiarkla Angela Merkelová.