Znovuzvolenie Trumpa zostáva otvorené

Niektorí politológovia sa nazdávajú, že po tom, čo Trumpovi republikáni stratili kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, hoci v Senáte si, naopak, posilnili pozície, to bude mať súčasný prezident ťažšie pri obhajovaní najvyššieho postu. Iní si zase myslia, že jeho východisková pozícia sa zlepšila. Aj jedni, aj druhí však pripúšťajú, že zmeneným pomerom síl v Kongrese bude vnútropolitický vývoj v druhom polčase terajšieho štvorročného prezidentského mandátu zrejme ešte turbulentnejší, ako bol v tom prvom.

Pre Michaela Krafta, profesora Wisconsinskej univerzity, je kľúčovým faktom, že demokrati si zabezpečili v Snemovni reprezentantov solídnu väčšinu. „Znamená to, že Trump bude prvý raz čeliť komore Kongresu, ktorá nie je pod kontrolou jeho vlastnej strany. Postup administratívy tak konečne bude pod serióznym dohľadom, čo je niečo, čo takmer dva roky chýbalo,“ hovorí pre Pravdu. Podľa Krafta to neznamená nevyhnutne impeachment, čiže pokus Kongresu zosadiť prezidenta, ale skôr dôkladné vyšetrovania mnohých sporných postupov administratívy. „Demokrati môžu viesť vypočúvania, vyžiadať si dokumenty a zverejňovať pochybné praktiky administratívy, ktoré doteraz neboli dostatočne viditeľné pre americkú verejnosť. Médiá budú môcť robiť svoju prácu bez toho, aby sa sústavne museli sústreďovať iba na Trumpa a republikánov,“ usudzuje expert.

Za azda najdôležitejší dôsledok novozískanej väčšiny demokratov v Snemovni reprezentantov však Kraft považuje to, že sa zúžili možnosti Trumpa zastaviť vyšetrovanie ruského ovplyvňovania volieb v roku 2016, ktoré vedie Robert Mueller. „Keď sa o to pokúsi, Snemovňa reprezentantov si jednoducho bude môcť najať Muellera, aby pokračoval vo svojej práci. Pravdepodobne by to znamenalo, že sa objaví viac obvinení a spolu s nimi aj ďalšie informácie, napríklad o daňových priznaniach Trumpa, ktoré môžu byť pre prezidenta zničujúce,“ predpovedá profesor z Wisconsinskej univerzity.

Ako to ovplyvní šance Trumpa na znovuzvolenie v roku 2020? „Myslím si, že sa tým zmenšujú. Teraz už nebude môcť tak slobodne pokračovať vo svojich divokých obvineniach. Nemôže sa vyhnúť spolupráci s demokratmi pri tvorbe legislatívy, čo istým spôsobom otupí ostrie jeho útokov proti nim ako politickým protivníkom. Postupom času to môže narušiť postavenie Trumpa v očiach jeho stúpencov. Navyše očakávam ďalšiu eróziu vzťahu americkej verejnosti k Trumpovi, čo oslabí jeho šance na znovuzvolenie,“ nazdáva sa Kraft. Veľa však podľa neho bude závisieť od toho, koho demokrati nominujú do boja o Biely dom. „Silný, rozumný demokrat by s pomocou výsledkov vyšetrovania Muellera mohol Trumpa poraziť,“ dodáva s tým, že všetko predbežne zostáva otvorené.

Aj Robert Y. Shapiro, profesor politológie z Kolumbijskej univerzity, predpokladá, že manévrovací priestor Trumpa sa zúži. „Všetka legislatívna agenda, ktorá mu zostáva, bude zmarená, ak nezíska podporu demokratov v snemovni,“ povedal pre Pravdu. Týka sa to podľa Shapira aj systému zdravotného poistenia zdedeného po jeho predchodcovi Barackovi Obamovi, ktorý je známy ako Obamacare, ibaže by ho zrušili súdy, čo je ešte otvorená otázka. Likvidácia Obamacare bola pritom jedným z hlavných bodov Trumpovho politického programu.

Shapiro súčasne pripúšťa, že Trump bude aj naďalej ťažiť z priaznivých hospodárskych výsledkov a zo zníženia daní, ktoré presadil. Upozorňuje však, že každý možný hospodársky pokles bude pre neho veľmi bolestivý. "Veľkou výhodou pre Trumpa je, že vďaka väčšine v Senáte bude môcť aj naďalej menovať konzervatívnych sudcov, čo uvítajú lídri republikánov i jeho voličská základňa.

Cez Senát mu prejdú aj zmluvy a obchodné dohody, ktoré si vyžadujú iba súhlas hornej komory Kongresu. Demokratmi ovládaná snemovňa znamená, že jeho protivníci môžu rozšíriť vyšetrovania, ktoré by mohli poškodiť prezidenta, či dokonca viesť k spusteniu procesu impeachmentu. Na druhej strane však Senát, kde dominujú republikáni, neumožní zosadenie prezidenta, ak sa neodhalí niečo oveľa vážnejšie, ako to, čo vyšetrovanie ukázalo dosiaľ," upozorňuje politológ z Kolumbijskej univerzity.

Trumpove šance na znovuzvolenie sú podľa Shapira stále otvorené. Mnohé závisí napríklad od toho, či bude mať vyzývateľa v rámci Republikánskej strany, čo by však bolo oveľa pravdepodobnejšie, keby jeho strana stratila väčšinu aj v Senáte. „Volebné výsledky v Michigane, vo Wisconsine a v Pensylvánii naznačujú, že tieto štáty bude sotva schopný získať späť v roku 2020 bez toho, aby ako prezident zmenil svoje správanie,“ prognózuje Shapiro.

Výsledky „polčasových“ volieb podľa Briana Fredericka, politológa z Bridgewaterskej štátnej univerzity, pre nasledujúce dva roky znamenajú rozdelenú moc. „Trump bude pod silným tlakom, aby prišiel s novými zásadnými politickými iniciatívami. Súčasný prezident si udržal podporu v niektorých kľúčových štátoch, ako je Florida a Ohio, ktorú potrebuje na znovuzvolenie, ale mal problémy v iných štátoch, ako je Michigan či Wisconsin,“ sumarizuje Frederick pre Pravdu a dodáva: „Trump si v zásade zachoval šancu na znovuzvolenie, ale môže mať veľké ťažkosti, ak ekonomická výkonnosť v priebehu najbližších rokov klesne.“

Optimistickejšie vníma Trumpove možnosti profesor Virgínskej univerzity Russell Riley. "Nazdávam sa, že terajšie voľby vytvorili priaznivejšiu dynamiku pre Trumpovo znovuzvolenie.

Jeho strana už viac nie je sama zodpovedná za to, čo sa deje vo Washingtone, takže bude mať poruke tých, na ktorých môže zvaliť vinu za prípadný zlý vývoj. To platí najmä o Nancy Pelosiovej, predpokladanej novej šéfke Snemovne reprezentantov, s ktorou má Trump dlhú históriu sporov a už aj doteraz jej pripisoval zodpovednosť za všetky neduhy, ktoré, ako tvrdí, on prišiel do Washingtonu upratať," hovorí Riley pre Pravdu a dodáva: „Je otázne, či demokrati nájdu nejaké čerstvé tváre, ktoré by dokázali vybudovať strane nový imidž. Vzhľadom na to, že Trump už predviedol, že sa nedá zväzovať žiadnymi pravidlami fair play, budú jeho útoky na Pelosiovú brutálne. Obsadí ju do úlohy Hillary Clintonovej pre tento volebný cyklus, ktorý sa začal po utorňajších voľbách.“