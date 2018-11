Netanjahu musí čakať na rokovanie s Putinom

Dôvodom mali byť obavy, že by politickým významom zatienil oslavy 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny. Stalo sa. Obe oslovené strany potvrdili, že rokovanie sa bude konať koncom mesiaca počas summitu G20 v argentínskom Buenos Aires. Inak to však dopadlo so žiadosťou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua rokovať v Paríži s ruským lídrom.

„Stretnutie sme nezrušili, pretože ani nebolo v pláne,“ reagoval na špekulácie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Čosi iné tvrdí izraelský televízny kanál KAN-11, podľa ktorého „Moskva odmietla stretnutie prezidenta Putina s izraelským premiérom počas osláv v Paríži“. Na opaku sa vraj dohodol Nikolaj Patrušev, tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie, so šéfom Rady národnej bezpečnosti Izraela Meirom Ben-Shabathom. Podľa izraelských médií sa Tel Aviv veľmi spoliehal práve na parížske stretnutie Natanjahu – Putin. Podľa nich ostáva teraz nádej, že obaja politici budú diskutovať na summite G20.

Izrael chce obrúsiť hrany

Server Kommersant tvrdí, že Netanjahu chce hovoriť s Putinom hlavne o iránskych aktivitách v Sýrii. Bližšie k pravde budú hlasy, podľa ktorých izraelský premiér potrebuje obrúsiť politické hrany, ktoré vznikli medzi Moskvou a Tel Avivom po zostrelení ruského prieskumného lietadla Il-20 sýrskou protileteckou obranou nad Latákijou. Po tom, čo sa izraelský stroj účelovo „schoval“ v tieni ruského lietadla. Vystrelená samonavádzacia raketa tak zamierila na väčší objekt. Podľa Moskvy Tel Aviv o akcii informoval iba niekoľko sekúnd pred zásahom lietadla, ktoré sa chystalo pristáť v Latákiji. Zahynulo v ňom 22 spravodajských dôstojníkov.

Na následnú ruskú dodávku obranného raketového komplexu S-300 Izrael reagoval tvrdením, že bude pokračovať v leteckých útokoch na ciele v Sýrii. Podľa neho si Iránci robia z príslušníkov ruskej armády nasadených v Sýrii živý štít. Televízia KAN-11 informovala, že Izrael aj po rozmiestnení spomínaných raketových komplexov zaútočil v Sýrii na ciele, ktoré „ohrozujú izraelskú bezpečnosť“. Potvrdila to aj Moskva, ale bez zverejnenia presného dátumu útoku. Všeobecne sa predpokladá, že izraelské letectvo bombardovalo cieľ v Sýrii 27. septembra po prejave premiéra Netanjahua na pôde VZ OSN.

„Izrael bude pokračovať v aktivitách v Sýrii, Libanone, Iraku, ako aj v ďalších miestach,“ varoval izraelský líder z tribúny. Zároveň obvinil libanonské hnutie Hizballáh z budovania tajných podnikov na výrobu rakiet v Bejrúte. Izraelskí politici tvrdia, že hnutie má viac ako 100-tisíc rakiet, ktoré plánuje použiť proti Izraelu. Podľa nich väčšinu arzenálu vrátane súčiastok dodal Irán cez sýrske územie.

Testovali ruskú reakciu?

Noviny Yediot Ahronot však nevylučujú, že útok po nasadení S-300 mal zistiť ruskú reakciu a hĺbku krízy medzi Izraelom a Ruskom. Podľa ich zdroja Rusi síce reagovali protestom pomocou špeciálneho spojenia, ale neinformovali verejnosť o incidente s cieľom neprehĺbiť ešte viac krízu medzi oboma krajinami.

„Použitie sily nevyrieši otázku spojenú s izraelskou obavou o svoju bezpečnosť a iba zvyšuje napätie v oblasti,“ upozornil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v rozhovore pre denník El Pais. Čosi iné si myslí izraelský minister pre strategické záležitosti Ze’ev Elkin, ktorý považuje nasadenie komplexov S-300 za „veľkú chybu“.

Jasný odkaz Lavrova Tel Avivu

„Sýrski vojaci nie vždy vedia správne zaobchádzať s technikou, ktorú im dodali. Pri nesprávnom použití môžu zostreliť civilné lietadlá. Letecká preprava v tomto regióne môže byť v nebezpečenstve,” pokúšal sa Elkin nepriamo "vysvetliť“ zostrelenie ruského Il-20. Vraj nechápe, prečo by sa fakt zostrelenia lietadla Sýrčanmi mal negatívne odzrkadliť na izraelsko-ruských vzťahoch.

Minister Lavrov v spomínanom rozhovore pre El Pais však dal Izraelu jasne najavo, že Moskva mu ponúka „politicko-diplomatický“ variant riešenia. Osobitný vyslanec USA pre Sýriu James Jeffrey napriek tomu vyjadril presvedčenie, že Rusko umožní Izraelu pokračovať v útokoch na sýrskom území napriek dodávke S-300 Damasku.

„Počas konzultácií bola ruská strana liberálna v otázke izraelských útokov na iránske ciele v Sýrii. Pevne veríme, že bude pokračovať v liberálnom prístupe,“ cituje Reuters amerického diplomata. Na rozdiel od politikov izraelské médiá vyjadrujú presvedčenie, že zatiaľ sa nepodarilo vrátiť k pôvodnej úrovni izraelsko-ruských vzťahov. Opierajú sa o. i. o skutočnosť, že od polovice septembra neexistujú kontakty medzi ministrami obrany oboch krajín a rokovania Netanjahua s Putinom počas summitu G-20 zatiaľ nik oficiálne nepotvrdil. Navyše viac sa spomína časový horizont „do konca roka“.