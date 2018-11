Opozičnému politikovi Navaľnému zakázali opustiť Rusko

Spresnil, že sa túto skutočnosť dozvedel v utorok ráno od príslušníkov pohraničnej služby na moskovskom letisku Domodedovo. Odtiaľ chcel odcestovať do Štrasburgu, aby sa 15. novembra zúčastnil na vynesení verdiktu vo svojom spore s Ruskom pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP).

Štrasburský súd má rozhodnúť o tom, či Navaľného opakované zadržania počas zhromaždení organizovaných opozíciou boli politicky motivované, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Navaľného advokátka Oľga Michajlovová pre Echo Moskvy uviedla, že jej mandant nebol o zákaze vycestovať z krajiny informovaný vopred, až na hraniciach. Advokátka nevie, kto, kedy a z akých dôvodov tento zákaz vydal.

Dodala, že pri vynesení záverečného verdiktu ESĽP, ktoré označila za dôležitú udalosť, bude tak prítomná len ona.

Navaľnyj na svojom twitterovom konte zverejnil kópiu oznámenia, ktoré dostal v utorok od príslušníkov pohraničnej služby.

V dokumente pritom nie sú špecifikované dôvody, pre ktorému mu bol udelený zákaz vycestovať z Ruska. Uvádza sa tam len príslušný článok zákona, podľa ktorého odchod z Ruskej federácie môže mať občan dočasne obmedzený, ak je odsúdený za spáchanie trestného činu, vyhýba sa povinnostiam uloženým súdom alebo úmyselne nesprávne uviedol informácie o sebe pri vybavovaní dokladov potrebných na vycestovanie z krajiny.

Opozičný politik poukázal na to, že nič z toho sa naňho nevzťahuje. Poukázal aj na to, že naposledy cestoval do zahraničia pred dvoma týždňami a bolo to „bez problémov“.

Navaľnyj je považovaný za najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina. Ústredná volebná komisia ho však vlani odmietla zaregistrovať ako kandidáta prezidentských volieb, a to vzhľadom na platné usvedčenie z údajnej sprenevery, ktoré mu najbližších desať rokov bráni uchádzať sa o prezidentský úrad. Samotný Navaľnyj to označil za politicky motivované a v súvislosti so zákazom kandidatúry vyzval svojich stúpencov na bojkot volieb.

Kvôli súdnemu stíhaniu mal Navaľnyj zákaz opustiť Rusko aj v minulosti. Úrady však tento zákaz vlani na jar odvolali – Navaľnyj sa tak mohol podrobiť urgentnému chirurgickému zákroku v Španielsku.