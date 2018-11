Izraelská armáda sa chystá povolať záložníkov, zasadá bezpečnostný kabinet

Izraelská armáda chce v súvislosti s vývojom situácie na juhu Izraela povolať do aktívnej služby aj záložníkov.

Podľa denníka The Times of Israel to uviedol hovorca armády Ronen Manelis. Denník na svojom webe v utorok napísal, že tento krok naznačuje prípravy na rozsiahlu vojenskú operáciu izraelskej armády v palestínskom pásme Gazy.

Manelis vo vysielaní rozhlasovej stanice 101.5 FM Radio spresnil, že oznámenie o povolaní záložníkov sa očakáva v najbližších hodinách.

V súvislosti s vyostrením bezpečnostnej situácie bolo na utorok dopoludnia zvolané ďalšie zasadnutie izraelského bezpečnostného kabinetu.

Viacerí ministri pri príchode na rokovanie uviedli, že majú v úmysle podporiť zintenzívnenie vojenskej reakcie Izraela na raketové údery z pásma Gazy. Podľa verejnoprávneho rozhlasu však súčasne poznamenali, že všetko závisí od operatívnych plánov, ktoré bude na schôdzke prezentovať armáda.

Medzičasom izraelská armáda informovala, že palestínski radikáli od pondelka podvečera smerom na juh Izraela vypálili vyše 400 rakiet a mínometných granátov.

Velenie izraelskej armády viní za eskaláciu bezpečnostnej situácie palestínske militantné hnutie Hamas. Hovorca armády dodal, že izraelská armáda v odvete za raketové útoky pri svojich náletoch zasiahla už viac ako 150 vojenských objektov, vrátane štyroch považovaných za strategicky dôležité. Ide o vládne budovy používané na vojenské účely.

Zástupca izraelskej armády na brífingu pre zahraničných novinárov povedal, že palestínski radikáli v pásme Gazy „ešte ani zďaleka nevyčerpali (svoje) zásoby rakiet“. „Domnievame sa, že majú najmenej 20.000 rakiet a mínometných granátov,“ povedal.

Palestínske rakety a mínometné granáty zasiahli už juhoizraelské mesto Aškelon. Hnutie Hamas pritom pohrozilo, že ak Izrael bude pokračovať v svojich náletoch na Gazu, budú nasledovať aj raketové útoky na mestá Ašdod a Beerševa, ležiace ďalej od hranice s pásmom Gazy.