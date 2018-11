Výroky syna premiéra Babiša vyvolali ostrú reakciu českej opozície

Najvyššie štátne zastupiteľstvo dalo podnet pražským mestským žalobcom, aby podozrenie o držaní Babiša mladšieho na Kryme preverili. Zaoberať sa tým bude aj polícia. Babiš záležitosť označil za hon na svoju rodinu. Dodal, že polícia vec prešetrovala a dospela k záveru, že sa únos nestal.

Ku kauze sa ostro vyjadruje opozícia. ODS pozvala zástupcov ostatných piatich opozičných strán na schôdzku, na ktorej prerokujú ďalší postup. Konať sa bude popoludní v Snemovni. Organizátori nepozvali KSČM. Predseda Pirátov Ivan Bartoš by pritom ich účasť uvítal, pretože bez nich opozícia nedisponuje väčšinou potrebnou pre vyslovenie nedôvery vláde. Na Twitteri zaspomínal na únos Michala Kováča ml. Babiš by mal podľa Pirátov vystúpiť nielen v Snemovni, ale aj pred občanmi Českej republiky a vysvetliť okolnosti prípadu. Piráti sa budú usilovať o vyslovenie nedôvery Babišovej vláde, uviedol šéf klubu Michálek.

Túto záležitosť politické strany preberú tiež dnes na schôdzach poslaneckých klubov. Podpredseda ČSSD Martin Netolický povedal, že jeho strana musí žiadať jasné vysvetlenie. Poznamenal, že je z prvotných informácií v šoku. Ak by sa podľa neho potvrdila hoci len polovica informácií z reportáže, mohla by sa situácia v Česku podobať mečiarizmu. Prvá podpredsedníčka ODS Alexandra Udženija vyzvala Babiša k rezignácii, v minulosti podľa nej končili politici kvôli oveľa menej závažným dôvodom. Babiš by mal aj podľa opozičnej TOP 09 kvôli kauze odstúpiť. Ak tak neurobí, vyzval predseda strany Jiří Pospíšil sociálnu demokraciu, aby opustila menšinovú vládu.

Zeman sa stretne s Babišom v pondelok

Najvyššie štátne zastupiteľstvo dalo podnet pražským mestským žalobcom, aby tvrdenia o únose preverili. Kriminalisti oslovia aj novinárov servera Zoznam Správy, v ktorých reportáži informácie zazneli. Polície podľa českého ministra vnútra Hamáčka v prípade Bocianieho hniezda pracovala a pracuje profesionálne. Zaoberať se bude aj novými zisteniami, uviedol.

Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček povedal, že Miloš Zeman sa v pondelok stretne v Lánoch s Babišom, a budú tak mať príležitosť debatovať medzi štyrmi očami nad aktuálnymi otázkami. Reagoval tým na otázku, či sa bude prezident kauzou premiérovho syna zaoberať.

Lekárka Protopopová rezignovala

Lekárka Dita Protopopová, ktorej posudok mal podľa médií pomôcť Andrejovi Babišovi mladšiemu vyhnúť sa trestnému stíhaniu v kauze Bocianie hniezdo, rezignovala na post zastupiteľky Prahy 8. Dnes (13.11.) to oznámilo vedenie radnice ôsmej mestskej časti. Na úmysel Protopopovej rezignovať upozornil premiérov syn. V relácii serveru Zoznam Správy povedal, že jeho otec chcel, aby kvôli trestnej kauze zmizol z Česka, a manžel Protopopovej ho odviezol na Krym.

Psychiatrička vo vyhlásení na sociálnej sieti uviedla, že do politiky nevstupovala, aby ohrozila svoju rodinu. „A tlak, ktorý nielen na mňa, ale hlavne na mojich najbližších v posledných hodinách je, je neúnosný. K dnešnému dňu som sa preto rozhodla rezignovať na svoj zastupiteľský mandát v Prahe 8,“ napísala na facebooku hnutia ÁNO Prahy 8.

Babiš mladší v reportáži povedal, že sa s psychiatričkou Protopopovou stretol v Národnom ústave duševného zdravia, kam sa v minulosti údajne dostal kvôli konfliktu s políciou. Protopopová bola líderkou kandidátky ANO v Prahe 8 a získala 4 789 hlasov. V zastupiteľstve za ňu nastúpi prvý náhradník, ktorým je Margaretha Johnová (ANO).

Premiér Babiš v minulosti uvádzal, že v čase, keď farma Bocianie hniezdo získala dotáciu, vlastnili farmu jeho dve dospelé deti a brat jeho partnerky a terajšej manželky Moniky Babišovej. Premiér aj časť jeho rodiny sú v súvislosti so získaním dotácie stíhaní pre podozrenie z dotačného podvodu.