Trump vraj chystá ďalšiu vládnu zmenu, prepustí tiež Kellyho

Prezident USA Donald Trump chystá ďalšiu zmenu v americkej vláde a chce sa zbaviť svojho personálneho šéfa Johna Kellyho. Informácie o zámeroch hlavy štátu priniesla televízia ABC a denníky The New York Times a The Wall Street Journal. Presuny vraj prezident oznámi v najbližších týždňoch.