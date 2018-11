Macedónsky expremiér Gruevski utiekol do Maďarska

Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski, ktorého v jeho krajine odsúdili na dvojročné väzenie za zneužívanie funkcie, v utorok ušiel do Maďarska.

Napísal to sám na svoj facebookový profil, dodal, že v Maďarsku žiada o azyl, a tiež to, že dôvodom jeho úteku bolo údajné vyhrážanie sa jeho zabitím, ktorému čelil v Macedónsku. Skopje ani Budapešť zatiaľ to, že Gruevski sa nachádza v Maďarsku, oficiálne nepotvrdili. Úrad maďarského premiéra Viktora Orbána, inak dlhoročného politického spojenca Gruevského, len vydal vyhlásenie, podľa ktorého sa „nemôže vyjadrovať k prebiehajúcim azylovým procedúram“.

Macedónska vláda už oznámila, že ak sa potvrdia správy, podľa ktorých Gruevski ušiel pred výkonom trestu do Maďarska, vydá naňho medzinárodný zatykač. Ak sa tieto správy zakladajú na pravde, ide podľa macedónskej vlády o „zbabelý útek“ a „hanebné správanie sa“ zo strany Gruevského.

Macedónskeho expremiéra z rokov 2006 až 2016 odsúdili na dva roky nepodmienečne za ovplyvňovanie predstaviteľov ministerstva vnútra, ktorých žiadal, aby mu ako nové služobné vozidlo zakúpili luxusný Mercedes za 600-tisíc eur. Minulý štvrtok sa mal sám od seba dostaviť na výkon trestu, čo však nespravil, preto naňho v pondelok vydali zatykač.

Ešte tvrdší, až šesťročný trest, dostala v tejto kauze bývalá ministerka vnútra Gordana Jankuloská, ktorá toto vozidlo objednala. Exministerka tak pobudne vo väzení trikrát dlhšie ako expremiér, a to aj napriek tomu, že iba plnila jeho prianie a konala na jeho vyzvanie.