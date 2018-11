Česká vláda odmietla účasť na globálnom pakte OSN o migrácii

Česká vláda dnes odmietla účasť na globálnom pakte OSN o migrácii. Povedal to premiér Andrej Babiš (ANO). Spoločne s ministrom zahraničia Tomášom Petříčkom (ČSSD) už odmietavý postoj avizovali minulý týždeň. Podľa stanoviska, ktoré pripravilo ministerstvo zahraničia, vadí Česku na dokumente to, že sa do neho nedostali niektoré jeho priority, okrem iného jasné rozlíšenie medzi legálnymi a nelegálnymi migrantmi alebo označenie nelegálna migrácia za nežiaduce.

Globálny pakt o migrácii by mali štáty OSN prijať na konferencii v Marakéši v prvej polovici decembra, v januári ho formálne potvrdí Valné zhromaždenie OSN. Snemovňa v septembri vyzvala vládu, aby jej do polovice novembra oznámila, s akým stanoviskom českí zástupcovia do Maroka pocestujú. Opozičná ODS a SPD vtedy nepresadili svoje uznesenia, ktoré by vyzývali vládu na odmietnutie dohovoru.

Podľa stanoviska, ktoré po zasadnutí kabinetu z minulého týždňa vypracovala česká diplomacia, pakt zastiera rozdiely medzi legálnymi a nelegálnymi migrantmi, a tým podnecuje k väčšej migrácii, vrátane migrácie nelegálnej. Černínský palác tiež upozornil na to, že v záverečnom texte dokumentu chýba jasné stanovisko, že nelegálna migrácia je nežiaduca, ktoré Česko pri rokovaní presadzovalo. Do záverečného textu dokumentu sa potom nepodarilo presadiť uznesenie navrhované Európskou úniou, ktoré by hovorilo o nútených návratoch nelegálnych migrantov ako o legitímnej súčasti migračnej politiky.

Podľa správy česká vláda pôvodne uvažovala o prijatí globálneho paktu s výhradami. Vzhľadom na obavy z toho, že tieto výhrady prestanú byť relevantné v okamihu, keď by bol pakt schválený, sa ale kabinet rozhodol k dohovoru nepripojiť.