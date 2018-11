Babiš dôvod na odstúpenie nevidí

Babiš povedal Filipovi, že nevidí dôvod na odstúpenie. Komunisti o tom, ako sa postavia k hlasovaniu o vyhlásení nedôvere vláde, rozhodnú budúci týždeň.

Babiš sa po rannom zasadnutí vlády nezúčastní dnešného rokovacieho dňa Poslaneckej snemovne. Do dolnej komory doručil ospravedlnenie, v ktorej absenciu vysvetlil pracovnými dôvody. Podľa niektorých zdrojov by za Babišom do Strakovej akadémie okrem Filipa mohol doraziť aj predseda hnutia Sloboda a priama demokracia Tomio Okamura.

Babišov syn tvrdí, že bol kvôli kauze Bocianie hniezdo, v ktorej premiér i jeho dve dospelé deti čelia obvineniu z dotačného podvodu, držaný v zahraničí. Babiš v utorok povedal, že jeho syn je psychicky chorý a z Česka odišiel dobrovoľne. Reportáž Zoznam Správy vníma premiér ako snahu o jeho zničenie a odchod z politiky.

Hamáček pred dnešnou schôdzkou povedal, že chce od Babiša počuť jasné vysvetlenia. Sociálni demokrati opakovali, že pred konaním nevylučujú žiadne ďalšie scenáre. Opozičné strany v utorok podali návrh na vyslovenie nedôvery Babišovej vláde a premiéra vyzvali, aby do vyšetrenia prípadu odišiel z funkcie.