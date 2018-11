Slováci a Česi musia v EÚ ukázať jednotu a otvárať spoločné témy, povedal Danko

Obe krajiny zároveň podľa jeho slov musia pred nadchádzajúcimi voľbami do europarlamentu ukázať zvyšku Európy svoju jednotu a v rámci Európskej únie (EÚ) otvárať spoločné témy, akou je napríklad boj za kvalitné potraviny.

„Po rozdelení spoločného štátu sme sa opätovne stretli v spoločnom európskom dome. Sme členmi EÚ, ktorú vnímame ako zoskupenie suverénnych národných štátov. Pred nadchádzajúcimi voľbami do europarlamentu ukážme zvyšku Európy, akí sme jednotní,“ uviedol v stredu Danko.

Vyslovil tiež potešenie z toho, že aj vo formáte Vyšehradskej štvorky (V4) „je Česko a Slovensko dynamickým prvkom“ a oba štáty sú akceptovanými partnermi na európskej scéne.

Podľa Dankovho názoru by SR i ČR mali tiež otvárať nové témy vo vzťahu k EÚ. „Máme problém s obchodnými reťazcami, ktoré dusia našich potravinárov a poľnohospodárov. Bojujeme za právo našich občanov mať rovnako kvalitné potraviny, aké majú obyvatelia západnej časti Únie. I tu musím opäť poďakovať českým kolegom, že pri nás stáli v tomto boji,“ povedal šéf NR SR v Poslaneckej snemovni českého parlamentu.

Danko tiež zdôraznil potrebu toho, aby si členské krajiny EÚ zachovali svoju národnú identitu. „EÚ však nie je o fúzii štátov do jedného superštátu. Projekt EÚ musí zachovať národnú identitu svojich členských štátov,“ uviedol a dodal, že v tomto smere sa opierame o historickú skúsenosť. Ak by totiž Rakúsko-Uhorsko prekročilo svoj tieň a poskytlo svojim národom slobodu, podľa Danka by možno pretrvalo až dodnes.

„Nech je pre nás zdvihnutým prstom i brexit. Nedovoľme ohrozenie Schengenu,“ povedal Danko.

Andrej Danko bol prvým politikom zo Slovenska, ktorý predniesol prejav pred poslancami českého parlamentu. Po Borisovi Jeľcinovi a Paulovi Ryanovi bol zároveň tretím zahraničným politikom, ktorému bolo umožnené rečniť pred českými poslancami v ére ich štátnej samostatnosti.

Parlament ČR bol už tretím zahraničným zákonodarným zborom, na ktorého pôde predseda NR SR predniesol prejav. Vlani vystúpil v ruskej Štátnej dume a v júni v srbskom parlamente.