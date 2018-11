Pasažieri Air France dorazili do Číny s trojdňovou prestávkou na Sibíri

Vyše 250 pasažierov leteckej spoločnosti Air France, ktorí museli znášať neočakávané trojdňové núdzové medzipristátie lietadla v ruskej Sibíri, sa nakoniec dostalo do cieľa svojej cesty v Číne.

Dlhé medzipristátie sa začalo v nedeľu, keď let spoločnosti Air France z Paríža do Šanghaja musel núdzovo pristáť vo východosibírskom meste Irkutsk, pretože v pilotnej kabíne bolo cítiť zápach dymu. V stredu to napísala tlačová agentúra AP.

Celkovo 264 pasažierov a 18 členov posádky previezli do hotelov, ale mnohí neboli oblečení do počasia s teplotou mínus 15 stupňov Celzia. Tak či tak nemohli vyjsť z hotelov, pretože nemali ani ruské víza.

Cestujúci smerujúci do Číny nastúpili na palubu náhradného lietadla v utorok, ale stroj nemohol vzlietnuť pre problémy s hydraulickým systémom.

Do Šanghaja ich odviezlo v stredu druhé náhradné lietadlo.

Air France vo vyhlásení uviedla, že „ju mrzí táto mimoriadna situácia“. Spoločnosť sa pasažierom ospravedlnila a dodala, že im poskytne odškodné.