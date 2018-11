Saudskoarabský prokurátor potvrdil rozštvrtenie Chášakdžího, žiada tresty smrti

Prokurátor Saúd Mudžíb zdôraznil, že do vraždy nebol zapletený saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Námestník riaditeľa saudskoarabskej tajnej služby Ahmed al-Assiri mal vydať príkaz, aby Chášakdžího prinútili vrátiť sa domov do vlasti. Osobou, ktorá vraždu nariadila, je podľa neho bývalý poradca kráľovského dvora Saúd Kahtání. Ten stál na čele tímu „vyjednávačov“, ktorý mal zariadiť návrat Chášakdžího do vlasti. Novinár bol údajne zabitý po tom, čo rokovanie o jeho návrate zlyhalo. Jeho telo sa doteraz nenašlo, povedal prokurátor.

Prokurátor tiež povedal, že Kahtání má zakázané cestovať a je vyšetrovaný. Prípad bol odovzdaný súdu. Rijád požiadal Ankaru, aby podpísala dohodu o spolupráci na pokračujúcom vyšetrovaní prípadu.

Hovorca saudskoarabského prokurátora vo štvrtok opísal, ako k vražde došlo. Chášakdžího podľa jeho slov nadrogovali a jeho telo následne rozštvrtili. Časti novinárovho tela potom – už mimo konzulátu – odovzdali agentovi. Agentúra AFP pripomenula, že ide o prvý raz, čo sa Rijád vyjadril k spôsobu vraždy.

Turecký provládny denník Sabah v utorok informoval, že batožina saudskoarabského tímu, ktorý bol vyslaný do Istanbulu v čase Chášakdžího vraždy, obsahovala injekčné striekačky, veľké nožnice, nastreľovacie pištole, vysielačky, elektrošokové zariadenia a rušičku signálu. Denník zverejnil fotografie röntgenových snímok tašiek, keď Saudskoarabi prechádzali cez kontroly na letisku pri odlete z Turecka.

Chášakdží išiel na konzulát v Istanbule koncom septembra pre doklady, aby sa mohol oženiť s tureckou snúbenicou. Jeho vražda síce vyvolala veľké slovné pobúrenie v mnohých krajinách, ale skoro žiadne konkrétne kroky voči Saudskej Arábii, ktorá je ropnou veľmocou a spojencom USA na Blízkom východe.