Väčšina Britov je proti brexitu a chce druhé referendum

Väčšina Britov sa teraz stavia proti odchode svojej krajiny z Európskej únie a priala by si o budúcnosti Británie rozhodnúť v druhom referende. Vyplýva to z prieskumu, ktorý dnes zverejnila britská stanica Sky News.

Predbežnú dohodu, ktorú vyjednala vláda premiérky Theresy Mayovej v Bruseli, podporuje podľa neho len 14 percent opýtaných.

Britská ministerská predsedníčka v stredu, kedy jej vláda podporila vyjednaný text dohody, uviedla, že možnosti ďalšieho vývoja sú teraz iba tri: jej dohoda s EÚ, žiadna dohoda s EÚ alebo žiadny brexit.

Podľa prieskumu Sky News by teraz 54 percent dalo prednosť poslednej možnosti, teda zotrvaniu Británie v Európskej únii. Bez dohody by si prialo blok opustiť 32 percent opýtaných. Predbežnú dohodu, ktorú Mayovej vláda v stredu schválila, by prednosť dalo len 14 percent respondentov.

Vypísanie druhého referenda, v ktorom by si mohli vybrať z jednej z troch ponúkaných možností, by si teraz podľa prieskumu prialo dokonca 55 percent opýtaných. Proti sa ich postavilo 35 percent a desať percent nemalo jasný názor.

Napriek politickým ranám, ktoré musela v podobe rezignácie dvoch svojich ministrov a niekoľkých ďalších vládnych predstaviteľov Mayová dnes prijať, považuje väčšina Britov premiérku stále za političku, ktorej možno najviac veriť v rokovaniach o brexite. V celkovom súčte ale väčšina ľudí podporuje iné osobnosti než Mayovú. Ministerská predsedníčka je ženou na svojom mieste podľa 31 percent ľudí. Na ďalších pozíciách sa umiestnili líder opozície Jeremy Corbyn (24 percent), zástanca tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg (18 percent), bývalý minister zahraničia Boris Johnson (17 percent) a teraz už bývalý minister pre brexit Dominic Raab (desať percent).