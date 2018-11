Oddelené siamské dvojičky z Bhutánu po zákroku už ukazujú šibalskú tvár

Šéf chirurgie v Kráľovskej detskej nemocnici (RCH) v Melbourne Joe Crameri povedal novinárom, že „po ceste narazili na niekoľko hrboľov“, ale že 15-mesačné dievčatá Nima a Dawa napredujú dobre.

Sestry boli spojené trupmi, od dolnej časti hrude po časť tesne nad panvou, a mali aj spoločnú pečeň. Oddelili ich počas náročnej operácie, ktorá trvala takmer šesť hodín. Veľkou výzvou bolo zrekonštruovať im brušnú dutinu, napísala tlačová agentúra AP.

Crameri uviedol, že telesné časti, do ktorých počas zákroku zasiahli, sa hoja dobre.

„Dievčatá sa vracajú do normálnejšieho života, takže už jedia a začínajú sa pohybovať po miestnosti,“ spresnil chirurg novinárom. „Časť, ktorú sme im zreparovali na brušnej stene, celkom pekne drží aj pri záťaži a tlaku. Takže sme šťastní a predovšetkým je veľmi šťastná ich mama,“ doplnil.

Kellie Smithová, koordinátorka zdravotných sestier v nemocnici, vyhlásila, že dvojičky sú si blízke a majú pevné puto.

„Snažíme sa ich trochu držať od seba, ale vždy sa im nejako podarí posúvaním po zadku dostať naspäť k sebe a navzájom si prepliesť nohy, vždy,“ povedala zdravotníčka. „Preto sme ich najprv dali do dvoch postieľok, ale vôbec sa im to nepáčilo, takže sú spolu v jednej postieľke a sú jednoducho šťastné – hrajú sa spolu a je nádherné to sledovať,“ dodala.

Smithová novinárom tiež povedala, že dievčatká sú aj trúfalé: „Sú šťastné, tlieskajú rukami, smejú sa, usmievajú sa na nás všetkých a občas, keď už toho majú dosť, nám povedia, aby sme išli preč.“