Seehofer potvrdil, že z čela CSU odstúpi 19. januára

V ňom uviedol, že na 19. januára 2019 zvolal mimoriadny zjazd CSU, na ktorom sa bude voliť jeho nástupca. Rok 2019 by mal byť pre stranu „rokom obrody“, konštatoval 69-ročný Seehofer.

V pondelok poprel správy o tom, že má v úmysle odstúpiť aj z ministerskej funkcie. „Som spolkovým ministrom vnútra a v tejto funkcii budem pôsobiť aj naďalej,“ povedal na tlačovej konferencii Seehofer, ktorý však zároveň potvrdil informáciu, že po neúspechu CSU v nedávnych krajinských voľbách sa rozhodol odstúpiť z jej čela.

Seehofer je predsedom CSU od roku 2008. Do marca 2018 bol aj bavorským premiérom, no tejto funkcie sa po verejnom tlaku vzdal v prospech Markusa Södera. Politickí pozorovatelia v Bavorsku tvrdia, že členská základňa stále hlasnejšie volá po opätovnom spojení funkcií predsedu CSU a bavorského krajinského premiéra, čo by mohlo znamenať, že Seehoferovým nástupcom na čele strany by sa stal Markus Söder.

CSU zostala síce v Bavorsku aj po októbrových voľbách najsilnejším politickým subjektom, avšak získala iba 37,2 percenta hlasov, čo vyvolalo silnú vnútrostranícku kritiku Seehofera.