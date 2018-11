Francúzka zomrela pri protestoch proti cenám pohonných hmôt

Narátali „1083 miest napätia, kde sa nachádza 50-tisíc ľudí“, uviedol Castaner. V predvečer demonštrácií sa očakávalo až 1500 podujatí a hnutie nazvané žlté vesty, ktoré nemá jedného vodcu a nehlási sa k žiadnej politickej strane, hrozilo blokádami ciest po celej krajine.

Blokácia komunikácií sa teraz v jednotlivých departementoch veľmi rôznia. Všeobecne sú zablokované prístupové cesty, ale nie strategické komunikácie, napísala AFP s odvolaním sa na políciu. Agentúra Reuters uviedla, že „protestujúci sa pokúšajú zablokovať diaľnice a prístupy do skladísk paliva“.

Pri nečakanej zátarase v Savojsku zomrela nešťastnou náhodou jedna z manifestujúcich. Zrazila ju vodička, ktorá podľa francúzskych médií spanikárila. Viezla dcéru k lekárovi a keď jej účastníci protestu začali búchať do voza, v zdesení do nich narazila a zrazila jednu ženu. Vodička bola vzatá do väzby a je v šoku.

Účelom akcioe je dať najavo rozhorčenie nad zámerom zvýšiť od januára daň z nafty a benzínu. Podľa prieskumov to považuje za zlé 76 percent Francúzov.