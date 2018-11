Tisíce ľudí v Prahe idú z Hradčanského námestia, žiadajú demisiu premiéra

Demonštranti vyšli do ulíc pre situáciu posledných dní. Server Zoznam Správy zverejnil video so synom premiéra Andreja Babiša (ANO). V ňom Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho ľudia z otcovho okolia držali na Kryme, pretože si jeho otec prial, aby zmizol kvôli kauze Čapí hnízdo. Otec aj syn v kauze čelia obvineniu z dotačného podvodu. Premiér Babiš odmieta, že by bol jeho syn unesený, podľa neho je psychicky chorý. Súčasné dianie predseda vlády opakovane označil za pripravenú kampaň, ktorá ho má dostať z politiky.

„Zišli sme sa tu, aby sme sa postavili za slušné Česko,“ povedal ľuďom zástupca spolku, ktorý demonštráciu organizuje. Kritizoval prepad politickej kultúry a nedávne premiérovo vyjadrenie, že nikdy neodstúpi. „V slušných krajinách je zvykom, že keď niekto urobí prúser, odstúpi,“ uviedol.

Zeman vraj podnecuje rasovú nenávisť

Už o 13:00 sa začalo na Hradčanskom námestí menšie zhromaždenie nazvané Proti lži a nenávisti, spojené s protestom Rómov proti prezidentovi Milošovi Zemanovi a jeho výrokom na adresu Rómov. Podľa jedného z rečníkov Zeman podnecuje český národ k rasovej nenávisti. „Rozdeľuje občanov na kategórie a tábory,“ povedal muž. Žiadal, aby sa Zeman všetkým českým Rómom verejne ospravedlnil. Chcel tiež, aby Ústavný súd preskúmal, či SPD Tomia Okamuru neporušuje ústavný zákon.

Prezident v septembri v Olomouckom kraji povedal, že rozhodne nie je priateľom komunizmu, ale že vtedy Rómovia museli pracovať. „A väčšinou pracovali ako kopáči, a keď odmietli pracovať, boli označení za osobu práce sa brániacu a išli do väzenia,“ vyhlásil Zeman v Kojetíne. „Okrem toho tam bol taký systém, že tie rómske pracovné čaty viedli opäť Rómovia, ktorí mali prirodzenú autoritu, takže keď v ich tíme niekto nepracoval, tak ho vyfackal. Je to veľmi humánna metóda a spravidla sa osvedčuje,“ dodal Zeman. Prezidentove slová už skôr kritizovalo Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), podľa neho takéto výroky ohrozujú demokratické hodnoty a sú rasistické. V reakcii na Zemanove výroky Rómovia na facebooku tiež už skôr zverejnili stovky svojich fotografií z pracovného prostredia.