EÚ opätovne vyzvala na objasnenie vraždy Chášakdžího

Napriek oznámeniu saudskoarabských predstaviteľov z 15. novembra, v ktorom informovali o najnovšom vývoji vo svojom vyšetrovaní, pretrváva „potreba úplne objasniť okolnosti tohto príšerného zločinu“, ako aj vyvodiť dôsledky voči zodpovedným, vyplýva z vyhlásenia, na ktorom sa Mogheriniová podľa agentúry DPA dohodla s ministrami zahraničných vecí členských štátov Únie.

„Spolu s našimi medzinárodnými partnermi budeme starostlivo sledovať výsledky vyšetrovania a naďalej zdôrazňovať, že Saudskoarabské kráľovstvo musí zaviesť opatrenia, aby zaistilo, že niečo také sa už nemôže stať,“ píše sa ďalej v stanovisku.

Chášakdží zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné na sobáš s tureckou snúbenicou. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra až neskôr potvrdila, že bol zámerne zavraždený. Chášakdžího podľa nej po vstupe na konzulát nadrogovali a následne zavraždili a rozštvrtili. Jeho telesné pozostatky sa doteraz nenašli.

USA zverejnia svoje závery v najbližších dňoch

Prezident USA Donald Trump v sobotu povedal, že Spojené štáty zverejnia svoje konečné závery v prípade vraždy Chášukdžího v najbližších niekoľkých dňoch. Podľa jeho slov pôjde o „úplnú správu“ zahŕňajúcu aj to, „kto to urobil“. Hotová má byť do pondelka alebo utorka.

Trump súčasne označil za „predčasné“ správy amerických médií z piatkového večera, podľa ktorých Ústredná spravodajská služba (CIA) dospela k úsudku, že vraždu žurnalistu nariadil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.

Chášakdží, ktorý žil v dobrovoľnom exile v USA a prispieval do novín Washington Post, bol kritikom korunného princa Muhammada, faktického vládcu krajiny. Saudskoarabskí činitelia však tvrdia, že princ nemá s vraždou novinára nič spoločné. V súvislosti s vraždou dosiaľ obvinili 11 osôb a ďalšie vyšetrujú.