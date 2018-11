Ukrajinský exprezident Janukovyč bol hospitalizovaný v Moskve

V moskovskej úrazovej nemocnici bol so závažným zranením chrbtice hospitalizovaný bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, ktorý do Ruska s pomocou Kremľa utiekol po prevrate v Kyjeve v roku 2014. Oznámila to dnes ruská agentúra RIA Novosti. Lekári Janukovyča umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti, potom bol prevezený na súkromnú kliniku.