Porošenko odmieta krútiť plynovým ventilom

Ako informovala britská BBC, hlavne v Krivom Rogu (633 000 obyva­teľov) v Dnepropetrovskej oblasti, v Šepetovke v Chmeľnickej oblasti, ale aj v Pavlograde, Severodonecku, Kropivnickom (premenovaný Kirovograd) či administráciám v Chersonskej oblasti. Iba v meste Cherson sa bez tepla ocitlo viac ako 100 000 ľudí. V spomínanom Smele podľa portálu Korrespondent v sobotu dodávky tepla obnovili v plnom rozsahu. Situácia by sa mala zlepšiť aj v ďalších mestách. Pritom vykurovacie obdobie na Ukrajine sa začalo pred mesiacom.

Ultimátum prezidenta

„Ak poslanci alebo starosta nedokážu rozhodnúť o dodávkach plynu a teplej vody, tak zdôrazňujem, že nebudem krútiť ventilom. Nie je to úlohou prezidenta. Nerobil som to a ani to robiť nebudem. Ako hlava štátu však nedopustím, aby boli porušované práva občanov,“ vmietol do tváre prezident citovaný serverom RBK prítomným na mimoriadnom rokovaní komisie. Ako zdôraznil, je mu jedno, kto nesie vinu na situácii v Smele či Kyjeve. Podľa Porošenka ak sa niekto bojí strhnúť plombu na kohútiku, tak on určite nie.

„Máte niekoľko hodín na to, aby ma informovali, že sa začala dodávka tepla a plynu,“ dodal prezident. V rovnakom tóne sa vyjadril aj premiér Volodymyr Hrojsman. Aj podľa neho krízu, výsledkom ktorej zostali státisíce ľudí v mrazivom počasí bez dodávok tepla, spôsobili miestni predstavitelia výkonnej moci.

Agentúra AP pripomína, že nahnevaní Ukrajinci sa zhromažďovali na uliciach a blokovali cesty na protest proti nečinnosti úradov. V meste Smele museli uzavrieť miestnu nemocnicu a vyviezť pacientov z mesta, keďže teploty klesli a chýbala dodávka tepla. Úrady postavili pre miestnych obyvateľov vyhrievané stany.

Potrubie praská

A tam, kde aj dodávky tepla a teplej vody ako-tak pokračujú, situáciu často komplikujú zastarané a dlho nerekonštruované siete. Najnovšie, ako informoval server Korrespondent, napríklad v centre Kyjeva minulý štvrtok ráno roztrhlo potrubie s teplou vodou. Do jedného zo vzniknutých kráterov sa dokonca prepadlo vozidlo. A to len niekoľko dní po tom, čo v jednom z obvodov metropoly zase nevydržalo tlak potrubie so studenou vodou.

Oficiálne príčinou problému je skutočnosť, že niektoré mestá stanovili príliš vysoké ceny za dodávky energie. Monopolný koncern Naftohaz odmietol obnoviť dodávky pre miestnych dodávateľov tepla či elektrárne, kým nevyrovnajú dlhy alebo nezaplatia za dodávky vopred. „V jednotlivých oblastiach nielen pravidelne kradnú plyn zo štátnej spoločnosti, ale aj vydierajú miestne komunity tým, že zneužívajú svoje monopolné postavenie,“ napísal na jednej zo sociálnych sietí Andrij Kobolev, šéf koncernu Naftogaz.

V pozadí je MMF

V prípade krízy ide však v podstate o následok zvyšovania ceny za plyn diktovaný MMF ako podmienky na poskytnutie ďalšej pôžičky. Napokon aj v spomínanom koncerne nielen „sedia“, ale aj konajú hlavne cudzinci. V Rade pozorovateľov je napríklad Amos Hochstein, osobitný zástupca USA pre medzinárodné energetické otázky. Počas vlády Baracka Obamu bol jeho poradcom. Zodpovedá tomu aj tvrdý postoj. Napríklad Naftogaz nedávno podal žalobu na Hrojsmanov kabinet. Obvinil ho z „nečinnosti“, ktorá spôsobila koncernu finančnú stratu vo výške asi 236,5 milióna dolárov.

„Pokus zvaliť problémy s dodávkou tepla na jednotlivé oblasti, ktoré väčšinou kontrolujú ukrajinskí oligarchovia, nie je ničím iným, ako snahou získať peniaze od štátu,“ zaznelo počas jednej z talkshow ukrajinskej televízie 5 kanál. Ide vraj o začarovaný kruh: predchádzajúce dlhy narastajú kvôli tomu, že Naftogaz uvaľuje pokuty, nové vznikajú z dôvodu ustavičného zvyšovania cien plynu. Po prevrate v roku 2014 sa jeho hodnota zvýšila priemerne 11-krát. Naposledy 1. novembra o 23,5 %.

Zatiaľ čo na ulici sú už dlhšie mínusové teploty a v bytoch neprekročí teplota často ani desať stupňov, horúco je na politickej scéne. Vidieť to hlavne na množstve nekonečných televíznych talkshow na spravodajských kanáloch OneNews, TV 112, 5 Kanal či Espresso. Aj keď prezidentské voľby sú naplánované až na 31. marca 2019, už teraz sa politici pokúšajú Ukrajincov „zohriať“ kritikou oponentov a sľubmi o náprave zlej hospodárskej situácie. Potvrdil ju aj MMF vo svojom Regional Economic Outlook, ktorý analyzuje ekonomiku európsky krajín. Predpoveď rast ukrajinského HDP znížil z pôvodných 3,5 percenta na 3 %. Zatiaľ.

„Plynová kráľovná“ aj o plyne

Julii Tymošenkovej, bývalej premiérke, väznenej a zázračne vyliečenej, ktorá je lídrom v prieskume verejnej mienky, vyvolaný „plynový“ problém hrá do predvolebne kampane. Napriek tomu, že ako „plynová kráľovná“ dohodla svojho času s Ruskom dodávky plynu za veľmi nevýhodných podmienok pre Ukrajinu. Dnes však líderka najsilnejšieho opozičného hnutia Baťkivčina (Vlasť) vyzýva prezidenta Porošenka na „okamžitú“ nápravu dodávok plynu pre obyvateľstvo.

„Je to teror chladom, výsmech nulovým dôchodkom a mzdám,“ udrela Tymošenková počas návštevy mesta Rovno, citovaná tlačovým oddelením jej hnutia. Podľa nej príčina škandálu spočíva v cene plynu, ktorá je založená na jednej z najkorupčnejších schém. Odmietla tvrdenie Kyjeva, že cena za plyn sa nedá znížiť. Ušlo sa aj Viktorovi Janukovyčovi, predchodcovi Porošenka.

„Ropné zdroje, ktoré kedysi patrili štátu, sú dnes v súkromných rukách z čias vládnutia Janukovyča a za úplatky počas vlády Porošenka. Z jednej strany kontrolujú naše prírodné bohatstvo a na druhej strane určujú nebotyčné ceny za plyn. Ľudia nie sú schopní platiť, a tak ich zbavili práva na teplo,“ zohrievala si predvolebnú polievku Tymošenková.

Je to iba prológ?

Odborníci, nielen ukrajinskí, hovoria o doterajšom dopade „plynovej krízy“ ako o prológu s tým, že zima sa iba začína a vrecká Ukrajincov zívajú prázdnotou. Navyše, ako pre portál GolosUA povedal Valentin Zemľanskij, odborník na energetiku, už začiatkom decembra čakajú Ukrajincov nové platby za vodu a teplo. Jeho kolega Jurij Koroľčuk z kyjevského Inštitútu energetických stratégií oponuje tvrdeniu Kyjeva, podľa ktorého Ukrajina sa už „odstrihla“ od dodávok ruských palív. „Stále je až 60 percent nášho dovozu z Ruska. Ak sa Moskva rozhodne, že dodávky zastaví, tak to bude znamenať kolaps pre Ukrajinu. Raz už sme zažili obmedzenie ruského exportu benzínu a výsledkom bol rast jeho ceny i palív všeobecne,“ upozornil Koroľčuk.