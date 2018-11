Pápež sa pomodlil za obete lesných požiarov v Kalifornii

Na vatikánskej omši boli prítomné desiatky tisíc veriacich – mnohí pútnici prišli do Európy až z New Yorku a New Jersey, približuje agentúra AP.

Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi sa pomodlil, aby „Pán Boh tých, ktorí zahynuli, privítal vo svojom pokoji, poskytol útechu členom ich rodín a bol nápomocný všetkým tým, čo sa zúčastňujú na záchranných prácach“.

František tiež podotkol, že chce venovať „špeciálnu modlitbu za ľudí, ktorých zasiahli požiare, čo momentálne sužujú Kaliforniu, a teraz už aj za tých, ktorí sa stali obeťami nečakaného mrazu na východnom pobreží USA“.

Pri lesných požiaroch v americkom štáte Kalifornia zahynulo už najmenej 76 ľudí a ďalšie stovky osôb sú nezvestné. Východ Spojených štátov postihli pred niekoľkými dňami na túto ročnú dobu ešte neočakávané a aj nezvyčajne silné snehové víchrice, pri ktorých vyhasli životy najmenej siedmich ľudí.