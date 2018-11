Hamáčkovi by sa páčila vláda bez Babiša

Český minister vnútra a predseda ČSSD Jan Hamáček si myslí, že by bolo lepšie, ak by vláda pokračovala bez premiéra Andreja Babiša. Vyjadril sa tak v Českej televízii, pričom poznamenal, že nevidí dôvod na vyslovenie nedôvery celej vláde. Vylúčil zároveň, že by za informáciami o Andrejovi Babišovi mladšom stála rozviedka a vyhlásil, že od premiéra očakáva ospravedlnenie.

„Je pravda, že tá súčasná kauza okolo premiéra vládu extrémne zaťažuje. My sme do tej vlády ale nešli, aby sme riešili kauzy Andreja Babiša,“ uviedol Hamáček s tým, že premiérovo odstúpenie by situáciu vyriešilo. Myslí si však, že hnutie ANO touto cestou nechce ísť.

Predsedníctvo ČSSD by sa malo podľa Hamáčka stretnúť v stredu a do piatka sa rozhodnúť o svojom ďalšom postupe. „Zvažujeme všetky alternatívy, vieme, akú hráme úlohu a chceme vedieť, aké máme možnosti," skonštatoval a zároveň poznamenal, že opozícia nemá plán B.

Podľa doterajších ústavných zvyklostí v Českej republike by odstúpenie predsedu vlády znamenalo demisiu celej vlády, no v máji 2017, keď vtedajší premiér Bohuslav Sobotka avizoval podanie demisie, prezident Miloš Zeman uviedol, že by šiel proti ústavnej praxi a vymenil len Sobotku. Prezident pritom už vo štvrtok uviedol, že keby vyslovili nedôveru vláde, on by jej zostavením opäť poveril Babiša.