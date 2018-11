Argentína nemá financie na vyzdvihnutie rok stratenej ponorky

Minister obrany totiž oznámil, že vláda nemá dostatočné technické vybavenie ani dosť peňazí na to, aby vrak z takej hĺbky vytiahla. Argentínske námorníctvo tiež zverejnilo na twitteri prvé tri fotografie nájdeného vraku, v ktorom zomrelo 44 ľudí, vrátane jednej ženy. Za obete vyhlásil argentínsky prezident Mauricio Macri v sobotu tri dni národného smútku.

„Argentína nemá technické prostriedky, aby z hĺbky 900 metrov vytiahla 1300-tonový kolos,“ uviedol argentínsky minister obrany Óscar Aguado. Federálna sudkyňa Marta Yáňezová, ktorá má na starosti vyšetrovanie príčin nehody ponorky San Juan, však uviedla, že nariadila spracovať štúdiu, ako ponorku na povrch dostať. Toho sa snažia domôcť aj príbuzní obetí.

Avšak aj námorní technickí experti tvrdia, že dostať ponorku na povrch by bolo veľmi náročné finančne, časovo aj technicky. „V takej hĺbke je šialene vysoký tlak, takže vyzdvihnutie by museli robiť špecializovaní roboti a zariadenia, do takej hĺbky sa nemôže ponoriť teleso s ľudskou posádkou,“ povedal serveru BBC Mundo špecialista Claudio Iovanovich. Podľa neho Argentína takéto zariadenia nemá a musela by si za vysokú cenu najať zahraničné firmy.

Podľa amerického experta na ponorky Roberta Farleyho síce dokázali v 70. rokoch minulého storočia vytiahnuť na povrch sovietsku ponorku K-129 z hĺbky asi 5000 metrov. Ponorka, ktorá sa potopila v roku 1968 v Severnom Pacifiku, sa ale pri dvíhaní na hladinu rozzlomila. A to by sa podľa Farleyho mohol stať aj s vrakom ponorky San Juan.

Argentínske médiá cez víkend tiež informovali, že ponorka sa pri nehode pred rokom rozpadla na niekoľko častí, ale hlavný trup zostal celý. Je ale veľmi zničený. „Videli sme fotky aj video, trup ponorky je pokrčený ako plechovka od sódovky,“ opísal miestnym médiám príbuzný jednej z obetí.

Na ponorke San Juan zrejme došlo k implózii (opak explózie), takže sa ponorka zrútila sama do seba kvôli nedostatočnému vyrovnaniu tlakov. Podľa toho, že trup a niekoľko menších častí ponorky sú vzdialené od seba len asi 80 metrov, experti sa domnievajú, že k implózii došlo až blízko dna.

Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania, podľa sudkyne Yáňezovej by malo pomôcť asi 67.000 fotografií vraku, ktoré zadovážili miniponorky na dne mora. Sudkyňa tiež uviedla, že ponorka San Juan mala vlani v júli podobný problém so záklopkou, aký hlásila pri poslednom kontakte základni. Podľa denníka Clarín mohol byť problém odstránený zle.

Armádna ponorka San Juan poslala na základňu poslednú správu vlani 15. novembra, keď sa nachádzala asi 450 kilometrov od juhovýchodného pobrežia Argentíny. Veliteľ hlásil, že sa morská voda dostala do systému ventilácie k batériám a spôsobila skrat a požiar batérií. Veliteľ ale tiež povedal, že ponorka pokračuje ponorená v plavbe s oddeleným okruhom. Vrak bol nájdený presne rok a deň po zmiznutí ponorky asi 500 kilometrov od pobrežia.