Počet obetí požiaru v Kalifornii stúpol na 79

Šerif okresu Butte Kory Honea uviedol, že záchranári našli ďalšie dve telá. Počet nezvestných však klesol na zhruba 700 z doterajších 1000, napísala agentúra AP.

Úrady sa domnievajú, že väčšina nezvestných je v bezpečí a nevie, že sú medzi nezvestnými. Požiar na severe Kalifornie, ktorý je známy ako Camp Fire, vypukol 8. novembra a vďaka suchu a vetru sa rýchlo rozšíril. Mesto Paradise, kde žilo 27.000 ľudí, bolo úplne vypálené. Celkom požiar zničil takmer 12.000 domov.

Plamene doteraz spustošili 611 štvorcových kilometrov. Hasiči majú pod kontrolou asi 70 percent požiaru a dúfajú, že im v boji so živlom pomôže očakávaný dážď, ktorý by do regiónu mohol v tomto týždni priniesť až desať centimetrov zrážok. Dážď však zároveň skomplikuje pátranie po obetiach požiaru.