Orbán vpustil utečenca, ktorý sa vyhýba výkonu trestu

Gruevski, Orbánov dlhoročný spojenec v boji proti utečencom a liberálom, iba deň po tom, čo mal vo vlasti nastúpiť do väzenia na výkon dvojročného trestu za zneužitie právomocí verejného činiteľa, sa minulý utorok ohlásil na sociálnej sieti z Budapešti, kde podľa vlastných slov požiadal o azyl.

Ako sa tam dostal, keď mu macedónske úrady odňali oba cestovné pasy, obyčajný i diplomatický, ktoré vlastnil? Trasu utečenca sa nemeckej verejnoprávnej stanici Deutsche Welle podarilo pomerne podrobne zrekonštruovať. Otázne je len, kedy a kde prekročil macedónsko-albánsku a srbsko-maďarskú hranicu. Úrady v Tirane predpokladajú, že na albánske územie vstúpil mimo legálnych hraničných priechodov, lebo o tom nemajú nijaký záznam. Výstup smerom do Čiernej Hory už zdokumentovaný majú. Hranicu prekročil v nedeľu 11. novembra, krátko po siedmej večer.

Keďže predložil občiansky preukaz, ktorý medzi balkánskym štátmi slúži aj ako cestovný doklad a Skopje vtedy na neho ešte nevydalo medzinárodný zatykač, bez problémov prešiel nielen do Čiernej Hory, ale ešte do polnoci aj do Srbska. Od Tirany, kde na maďarskej ambasáde oznámil, že chce požiadať o azyl, až po Srbsko, kde sa jeho stopa stratila, Gruevského prevážali na rôznych autách maďarskí diplomati pôsobiaci vo viacerých balkánskych krajinách, tvrdí Deutsche Welle, ktorá zverejnila aj ich mená, typy použitých automobilov a čísla štátnych poznávacích značiek.

„Szijjártó sa stal nehodným na výkon svojej funkcie,“ vyhlásil v mene opozičnej strany Dialóg jej hovorca Richárd Barabás. „Ak vedel o pomoci jeho podriadených pri prepašovaní odsúdeného zločinca do Maďarska, tak za to musí okamžite odstúpiť, a ak nevedel, tak zase za to,“ citoval ho portál Narancs.hu.

Environmentálna strana LMP navrhla vytvoriť parlamentnú vyšetrovaciu komisiu, ktorá by preskúmala podiel maďarských štátnych orgánov na úteku macedónskeho expremiéra pred výkonom súdneho rozhodnutia a súčasne podala trestné oznámenie za podporu ilegálnej migrácie. Viacerí opoziční poslanci pritom upozorňovali na skutočnosť, že vláda porušila zákony, ktoré sama presadila na zamedzenie prisťahovalectva. Tie umožňujú prísne stíhať nielen pašerákov ľudí, ale aj aktivistov mimovládok, ak utečencom poskytnú jedlo, pitie či deku, alebo im poradia, ako majú postupovať pri žiadosti o azyl. „Ktoré mimovládne organizácie pomohli Gruevskému dostať sa k maďarským hraniciam? Alebo sa na územie Maďarska dostal pomocou pašerákov ľudí?“ citoval ironické otázky poslanca Sándora Buránya portál Index.hu.

Poslanec nacionalistického Jobbiku Ádám Mirkóczki prirovnal asistenciu diplomatov pri prepašovaní utečenca cez hranice troch balkánskych krajín aj so striedaním posádok a vozidiel k zlému špionážnemu filmu, na ktorom by bolo možné sa zasmiať, keby sa to nedialo s účasťou maďarskej vlády. „Takto k sebe zvyknú utekať skrachovaní diktátori v krajinách tretieho sveta. Keď im hrozí väzenie, idú ku kamošom,“ citoval ho spravodajský portál týždenníka HVG.

Mirkóczki sa tiež opýtal, ako je možné, že Gruevskému úrady umožnili podať žiadosť o azyl mimo takzvaných tranzitných zón, ktoré Orbánova vláda na tento účel zriadila pri prísne strážených hraničných zábranách. Štátny tajomník Balázs Orbán túto výnimku vysvetlil paragrafom, podľa ktorého procedúru na hraniciach nemožno uplatniť voči osobám, ktoré si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie. Na doplňujúcu otázku, či je expremiér dieťa bez dozoru, invalid alebo gravidný, lebo práve na tieto kategórie sa vzťahuje zákonná výnimka, štátny tajomník len lakonicky odpovedal: „Osobou vyžadujúcou si špeciálne zaobchádzanie je preto, že desať rokov vykonával funkciu predsedu vlády.“

Aj po interpeláciách v maďarskom parlamente zostáva záhadou, ako Gruevski utiekol z Macedónska a tiež ako vstúpil na územie Maďarska, lebo v oboch prípadoch to bolo možné iba s porušením zákonov. Z Macedónska mal súdny zákaz vycestovať a do Maďarska, ktoré je súčasťou schengenskej zóny, by ho bez cestovného pasu nesmeli vpustiť. Štátny tajomník Balázs Orbán len konštatoval, že maďarské orgány nepomáhali Gruevskému pri opustení Macedónska, ich ďalšiu asistenciu na ceste expremiéra do Budapešti však nepoprel ani nepotvrdil.