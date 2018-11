Biely dom upustil od postihu reportéra Acostu, CNN stiahla žalobu

Biely dom v pondelok nečakane upustil od zámeru blokovať prístup spravodajcu televízie CNN Jima Acosta na tlačové konferencie prezidenta Donalda Trumpa a stanica reagovala stiahnutím žaloby. Hovorca prezidenta zároveň zverejnil požiadavky na správanie novinárov v sídle hlavy štátu s tým, že narušitelia nebudú mať do Bieleho domu prístup.

Acosta prišiel o novinársku akreditáciu začiatkom mesiaca, kedy sa na tlačovke s Trumpom dožadoval práva položiť nadväzujúcu otázku a doťahoval sa krátko s asistentkou o mikrofón.

Prezident ho označil za „príšerného človeka“, za ktorého by sa CNN mala hanbiť. Krátko nato hovorkyňa Sarah Sandersová oznámila, že Acosta prišiel o akreditáciu a do Bieleho domu nesmie. Stanica CNN podala na toto rozhodnutie žalobu a súd v predbežnom opatrení rozhodol, že prezidentská kancelária musí až do riadneho prejednania Acostovi akreditáciu vrátiť. Biely dom reagoval vyhlásením, že akonáhle platnosť predbežného opatrenia vyprší, spravodajca o svoje práva znova príde.

Incident, ktorý vyvolal búrlivé sťažnosti amerických médií na správanie Bieleho domu, ale nakoniec skončil zmierom. Sandersová listom Acosta informovala, že Biely dom od jeho postihu upustil. CNN krátko nato svoju žalobu na prezidentskú kanceláriu stiahla.

„Komunikácia Bieleho domu s novinármi je a mala by byť záležitosťou prirodzenej vzájomnej ústretovosti,“ napísala Sandersová Acostovi. „Prezident Trump je rozhodným stúpencom prvého ústavného dodatku (o slobode slova) a podľa toho sa k novinárom správa. Bola by veľká škoda, keby sme namiesto ústretovosti a dôvery v profesionalitu novinárov v Bielom dome museli zaviesť dlhý a podrobný kódex správania,“ uviedla hovorkyňa.

Ako dnes upozornila agentúra DPA, prezidentská kancelária nakoniec predsa len podobný kódex vydala. Uvádza sa v ňom, že novinári na tlačových konferenciách s prezidentom smú položiť otázku len v prípade, že budú vyzvaní. Bude na prezidentovi alebo na pracovníkoch Bieleho domu, či novinárovi povolí nadväzujúcu otázku. Po položení dotazu musí anketár vrátiť mikrofón asistentom. Narušiteľ podľa týchto regulí príde o akreditáciu.

Tlačovky s Trumpom bývajú občas hlučné a novinári podľa desaťročia zavedeného zvyku pokladali dosiaľ bežne hlave štátu nadväzujúce otázky bez predchádzajúceho povolenia. Pravidelne na tlačových konferenciách či pri akejkoľvek inej príležitosti reportéri na prezidenta otázky vykrikovali, bez toho aby boli vyzvaní. Prezidenti podľa okolností na niektoré otázky odpovedali, iné ignorovali.

Združenie spravodajcov Bieleho domu (WHCA) nové pravidlá odmietlo a dalo najavo, že sa nimi nemieni riadiť. „Od doby, kedy Biely dom usporiadal tlačové konferencie, spravodajcovia vždy pokladali nadväzujúce otázky. Očakávame, že táto tradícia bude pokračovať, pretože slobodné a nezávislé médiá sú nevyhnutné pre prospech tejto krajiny,“ uviedlo vo vyhlásení WHCA.

Niektorí novinári, napísala dnes agentúra AP, majú k Acostovmu správaniu výhrady. Vyčítajú mu, že v Bielom dome miesto kladenia otázok prezentuje politické vyhlásenia. Televízia CNN, pre ktorú pracuje, patrí v USA k hlavným kritikom Trumpa a vyslúžila si za to od prezidenta oslovenie „nepriateľ ľudu“ a zdroj falošných správ.